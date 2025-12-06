Thẩm mỹ viện Mailisa hoàn tiền cho khách?

Trong bối cảnh các cơ sở Mailisa ngừng hoạt động, nhiều khách hàng hoang mang khi mạng xã hội xuất hiện fanpage tuyên bố hoàn tiền cho người từng mua mỹ phẩm của hệ thống này.

Vợ chồng Mailisa đã bị bắt tạm giam.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trên nền tảng Facebook hiện có ít nhất 2 fanpage với các tên gọi "Mailisa thu hồi sản phẩm - hoàn tiền" "và "Thu hồi sản phẩm - hoàn tiền Mailisa", lần lượt có 18.000 và 12.000 lượt theo dõi.

Các trang này đều được lập từ khoảng tháng 4, ban đầu chỉ chia sẻ các bài đăng quảng cáo dịch vụ hoặc hình ảnh gia đình Mailisa (Phan Thị Mai).

Từ ngày 29-30/11, hai fanpage này bất ngờ cùng đăng tải thông báo chính sách hoàn 80% đơn hàng cho "toàn bộ khách hàng đã mua sản phẩm của Mailisa", áp dụng với đơn hàng có giá trị 1 triệu đồng trở lên.

Theo đó, khách hàng được yêu cầu cung cấp hóa đơn mua hàng hợp lệ, hình ảnh sản phẩm và các thông tin liên quan để bộ phận chuyên trách kiểm tra và xác minh. Việc hoàn trả sẽ được thực hiện sau khi bộ phận kế toán và kiểm định của công ty xác minh thông tin là hợp lệ.

Thông báo hoàn tiền cho khách hàng từng mua sản phẩm của hệ thống Mailisa do các fanpage đăng tải.

Để tạo lòng tin, dưới phần bình luận, hai fanpage này đăng hình ảnh chụp giao dịch chuyển khoản thành công cho các "khách hàng nhận tiền hoàn".

Các bài đăng cũng đi kèm video hướng dẫn, song hai nhân vật trong video có giọng nói, biểu cảm giống sản phẩm từ AI, cho thấy độ thiếu chân thật và có dấu hiệu lừa đảo.

Trong bài đăng mới nhất hôm 5/12 trên fanpage 12.000 người theo dõi, bằng câu từ lủng củng, fanpage giải thích việc hoàn tiền cho người tiêu dùng là để "có tình tiết giảm nhẹ trước khi ra tòa cho anh chị công ty Mailisa (chỉ Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh)".

Đánh trúng tâm lý muốn được bồi thường của khách hàng, các bài đăng "hoàn tiền" này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận từ người từng sử dụng sản phẩm của hệ thống Mailisa. Trong khi một số người vẫn bày tỏ sự hoài nghi về độ tin cậy của những bài đăng này, không ít người đã liên hệ, làm theo hướng dẫn.

Trong vai một khách hàng, phóng viên nhắn tin vào một trong hai fanpage và nhanh chóng được phản hồi chỉ sau vài phút. Trang này yêu cầu cung cấp các thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, số tài khoản ngân hàng, tổng giá trị đơn hàng đã mua.

Đáng nói, fanpage không cần khách hàng cung cấp bất kỳ bằng chứng nào, ví dụ như hóa đơn mua hàng, như trong bài đăng trên trang. Khi được thắc mắc, fanpage giải thích khi khách hàng khai báo thông tin cá nhân, trên hệ thống sẽ tự kiểm tra đối chiếu và đảm bảo đúng số tiền hoàn về.

Các video hướng dẫn trên trang cũng sử dụng công nghệ AI thiếu chân thực.

Phóng viên liên hệ với hệ thống của Mailisa để xác minh thêm song các hotline của hệ thống đều không liên lạc được. Tại fanpage chính thức có 2,8 triệu người theo dõi, bài đăng gần nhất cũng chỉ là thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 28/11.

Trước đó vào ngày 21/11, Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh cùng các đối tượng liên quan đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) bắt tạm giam, khởi tố với cáo buộc buôn lậu.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, vợ chồng Mailisa đã thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, cả hai câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu thành Hong Kong, Trung Quốc) để được cấp CFS tại Hong Kong, tổ chức nhập lậu về Việt Nam, bán và thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.