Thực hư ảnh 'tịch thu tài sản vợ chồng Mailisa' ở biệt phủ 4.000 m2

Bức ảnh, được mô tả là lực lượng chức năng tiến hành kiểm kê, thu giữ tài sản tại biệt phủ của vợ chồng Mailisa, đang được chia sẻ chóng mặt dù là sản phẩm của AI.

Trong bức ảnh được lan truyền rầm rộ ngày 29/11, trước một tòa nhà đề tên "thẩm mỹ viện Mailisa" là loạt ôtô sang và xe cảnh sát. Bên cạnh, hình ảnh giống như lực lượng chức năng đang kiểm kê, thu giữ các tài sản giá trị như vàng, tiền mặt, sổ đỏ.

Không ít người đã tin vào nội dung bức hình, chia sẻ về trang cá nhân kèm các chú thích, bình luận về độ giàu có của Mailisa (tên thật: Phan Thị Mai) và chồng, Hoàng Kim Khánh, cũng như vụ án liên quan đến cặp vợ chồng này.

Bức ảnh do AI tạo được nhiều người chia sẻ trên mạng.

Tuy nhiên, nhiều dân mạng cũng nhanh chóng chỉ ra bức ảnh không có thật, được tạo ra bởi công nghệ AI.

Nhiều chi tiết bất thường, không hợp lý trong bức ảnh có thể dễ dàng được nhận ra.

Cụ thể, căn biệt thự rộng 4.000 m2 tại TP.HCM nơi vợ chồng Mailisa sinh sống không đề biển "thẩm mỹ viện Mailisa" như trong hình. Các chi tiết về cổng, cửa ra vào hay cây cảnh xung quanh cũng không giống các hình ảnh được chính chủ công khai trước đây.

Bên cạnh đó, các siêu xe trong hình cũng không giống những mẫu ôtô cặp vợ chồng sở hữu, từng đăng tải. Biển số xe, của cả xe cảnh sát, cũng khác lạ, có dòng chữ nước ngoài không rõ nghĩa.

Phóng to ảnh hơn, người xem sẽ phát hiện khuôn mặt của những người trong hình méo mó, không có ngũ quan hoặc tỷ lệ cơ thể sai lệch - điều dễ thấy ở những bức ảnh do AI tạo ra.

Ngoài ra, nội dung hình ảnh cũng không đúng với quy trình kiểm kê, thu giữ tài sản của lực lượng chức năng trong các vụ án. Người dùng được cảnh báo cần cẩn trọng khi chia sẻ những hình ảnh sai lệch này.

Vợ chồng Mailisa sở hữu khối tài sản khổng lồ sau nhiều năm kinh doanh thẩm mỹ. Ảnh: Mai Lisa/Facebook.

Trước đó vào ngày 21/11, Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh cùng các đối tượng liên quan đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) bắt tạm giam, khởi tố với cáo buộc buôn lậu.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, vợ chồng Mailisa đã thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, cả hai câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong, tổ chức nhập lậu về Việt Nam, bán và thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu 3 tỷ đồng , 400.000 USD , 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Ngoài ra, vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả, giao nộp 12 siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.