Thêm chung cư 'từ chối' xe điện

Với lý do lo ngại nguy cơ cháy nổ và thiếu hạ tầng đáp ứng an toàn, chung cư CT1 Thạch Bàn thông báo sẽ tạm dừng nhận trông giữ xe điện.

Trong thông báo gửi cư dân mới đây, ban quản lý vận hành tòa CT1 Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội) cho biết khu vực dành cho xe điện tại tầng 1 tòa nhà vốn chỉ thiết kế khoảng 25 chỗ, song hiện đã chứa tới 60 xe, "rất khó khăn cho việc bố trí sắp xếp xe tiếp theo".

"Ban quản lý vận hành nhận thấy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình để xe và sạc xe điện tại tầng 1. Đồng thời chưa có khu vực quy hoạch riêng đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật an toàn cho để xe và sạc xe điện, cũng như chưa có thiết bị chữa cháy chuyên dụng đối với xe đạp điện, xe máy điện sử dụng pin Lithium-ion", theo thông báo.

Thông báo của ban quản lý chung cư CT1 Thạch Bàn gửi cư dân.

Vì vậy, ban quản lý sẽ không nhận thêm phương tiện mới thuộc nhóm xe máy, xe đạp điện từ ngày 20/12, những xe đã đăng ký trước đó được tiếp tục trông giữ ở tầng 1. Các cư dân có nhu cầu gửi xe mới phải đăng ký, chờ ban quản lý xem xét theo năng lực đáp ứng thực tế rồi thông báo lại.

Ban quản lý cũng cho hay đã báo cáo ban quản trị và lực lượng phòng cháy chữa cháy để nghiên cứu, hướng dẫn phương án bố trí một khu gửi và sạc xe điện riêng biệt, đạt chuẩn an toàn.

Tri Thức - Znews liên hệ UBND phường Long Biên, đại diện phường cho biết chưa nhận được ý kiến phản ánh của cư dân về thông báo này.

Trước đó, ban quản lý tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cũng gây chú ý khi thông báo dừng nhận và tiến tới cấm gửi xe điện tại tầng hầm do lo ngại tình trạng quá tải, rủi ro cháy nổ.

Theo đó, việc dừng nhận trông giữ xe điện thực hiện trong hai giai đoạn: giai đoạn 1 (từ ngày 1/12/2025) tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới; giai đoạn 2 (từ ngày 1/2/2026) ngừng hoàn toàn việc nhận trông giữ xe điện, bao gồm cả phương tiện gửi từ trước. Cư dân phải chủ động di chuyển xe tới các điểm trông giữ bên ngoài tòa nhà trước thời hạn này.

Thông báo này của ban quản lý chung cư HH Linh Đàm vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi của cư dân. Trong khi một số ủng hộ - chủ yếu là các cư dân sử dụng xe xăng, những người đang dùng xe điện bày tỏ sự lo lắng, hoang mang khi không biết sẽ gửi xe ở đâu sau thời hạn trong thông báo.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND phường Hoàng Liệt đã gửi văn bản tới Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm, yêu cầu không được từ chối tiếp nhận xe điện của cư dân.

Đồng thời, UBND yêu cầu chủ đầu tư và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm xây dựng phương án bố trí chỗ để xe điện phù hợp với lộ trình khuyến khích người dân chuyển sang các loại phương tiện dùng năng lượng sạch của thành phố.