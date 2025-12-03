Cấm gửi xe điện, chung cư 40.000 dân bị phản ứng dữ dội

Thông báo dừng nhận và tiến tới cấm gửi xe điện tại tầng hầm của ban quản lý chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội) đang vấp phải ý kiến tranh luận của nhiều cư dân.

Thông báo cấm gửi xe điện của ban quản lý chung cư HH Linh Đàm khiến cư dân hoang mang. Ảnh: Đức Anh.

Theo thông báo được ban quản lý tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) gửi tới cư dân mới đây, lượng xe máy điện, xe đạp điện tại các hầm tăng nhanh khiến không gian hầm xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Theo đơn vị quản lý, xe máy điện, xe đạp điện sử dụng pin - bộ phận có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện, va chạm hoặc thao tác sạc không đúng quy định. Khi số lượng xe điện quá đông trong tầng hầm - là không gian kín - nếu xảy ra sự cố, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa đến tính mạng và tài sản cư dân.

Ban quản lý cho hay hiện số lượng phương tiện đã vượt khả năng chịu tải an toàn theo thiết kế tòa nhà.

"Thực tế hiện nay, xe máy đã vượt mức tiêu chuẩn, việc để thêm xe điện/xe đạp điện sẽ ảnh hướng đến lối đi, thoát hiểm và công tác vận hành chung", thông báo ghi.

Về việc dừng nhận và tiến tới cấm gửi xe điện tại tầng hầm, ban quản lý cho biết sẽ áp dụng trong 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1- tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới: Từ ngày 1/12/2025, ban quản lý tạm dừng tiếp nhận trông giữ mới đối với xe máy điện và xe đạp điện, các phương tiện đã gửi trước thời điểm này vẫn được phục vụ bình thường.

Giai đoạn 2 - ngừng hoàn toàn việc nhận trông giữ xe điện: Từ ngày 1/2/2026, hầm không nhận trông giữ bất kỳ xe máy, xe đạp điện nào, bao gồm cả phương tiện gửi từ trước. Cư dân phải chủ động di chuyển xe tới các điểm trông giữ bên ngoài tòa nhà trước thời hạn này.

Cư dân hoang mang

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Phan Hằng, cư dân tòa HH1C, nói chị khá bất ngờ và lo lắng khi nhận được thông báo của ban quản lý vài ngày trước. Gia đình chị vừa mua một chiếc xe máy điện để sử dụng khoảng 1 tháng nay.

"Gia đình tôi vốn có 3 chiếc xe máy xăng, nhưng thấy nhà nước khuyến khích người dân chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện và tiến tới cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, nên chúng tôi quyết định đổi một chiếc sang xe điện. Tôi mới nhận biển số chưa bao lâu, vừa đóng phí gửi xe thì thấy thông báo này", chị nói.

Chị Hằng bày tỏ sự hoang mang trước kế hoạch cấm xe điện của ban quản lý chung cư. Nếu phải gửi xe bên ngoài sau ngày 1/2/2026, chị không biết sẽ xử lý như thế nào.

"Tôi vẫn mong muốn được gửi xe dưới tầng hầm tòa nhà cho đảm bảo, gửi chỗ khác vừa xa vừa bất tiện. Bất đắc dĩ quá, có khi tôi phải bán xe", chị nói.

Thông báo của ban quản lý chung cư HH Linh Đàm gửi cư dân. Ảnh: NVCC.

Anh Phạm Hải, sinh sống ở tòa HH3B từ năm 2021, cũng đánh giá động thái của ban quản lý chung cư chưa thực sự hợp lý.

"Nếu chung cư chỉ cấm, không nhận gửi thêm xe điện mới thì được, tôi ủng hộ, chứ cấm cả xe cũ lẫn mới và người dân phải ra ngoài gửi thì tôi không biết phải làm sao", anh nói.

Anh Hải cho hay với các cư dân sử dụng xe điện, việc gửi, sạc ở hầm chung cư là tiện lợi nhất. Nếu sắp tới không còn được gửi ở chung cư, anh đành đem xe về nhà bố mẹ đẻ ở phố Bạch Mai và trở lại dùng xe xăng.

Trước thông báo của ban quản lý, anh Hải cũng nhận thấy các ý kiến trái chiều của cư dân, chủ yếu chia làm hai luồng: người chỉ dùng xe xăng thì ủng hộ, người dùng xe điện thì phản đối.

"Tôi hy vọng ban quản lý sẽ có phương án hỗ trợ cho cư dân, chứ để bao nhiêu người tìm chỗ gửi ở ngoài cũng khó. Với tôi thì chủ yếu cần chỗ sạc xe tiện lợi thôi", anh chia sẻ.

Ban quản lý có được cấm xe điện?

Luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng Luật sư Tinh thông luật, cho biết pháp luật hiện hành không có quy định cấm xe điện ở chung cư và cư dân, dù sở hữu xe xăng hay xe điện, đều có quyền được bố trí chỗ để xe như nhau.

"Xe điện là tài sản hợp pháp của người dân và việc ngăn cản cư dân sử dụng xe điện của ban quản lý tòa nhà chung cư là không đúng quy định, có thể được xem là hành vi hạn chế quyền sử dụng tài sản của người dân", luật sư nhận định.

Luật sư Bình cũng chỉ ra một số khó khăn, bất cập khi các tòa nhà chung cư cấm xe điện.

Đó là có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của cư dân. Nhiều người dân chọn xe điện vì giá thành rẻ hơn; đi làm, đi học đều rất thuận tiện. Nếu cấm gửi xe điện ở hầm chung cư trong thời gian dài có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của cư dân bởi cư dân sẽ phải gửi xe ở bên ngoài với giá cao hơn; tốn nhiều thời gian di chuyển hơn do phải đi bộ xa. Mặt khác, việc gửi xe ở bên ngoài tòa nhà chung cư cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do không có người trông giữ xe.

Bên cạnh đó, có thể tăng nguy cơ cháy nổ hơn thay vì giảm. Nếu cư dân bị cấm gửi dưới hầm, họ có thể tự ý sạc xe ở khu vực hành lang, cầu thang, thậm chí họ có thể gửi xe ở nơi không được kiểm soát phòng cháy chữa cháy. Điều này còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc không cấm.

Ngoài ra, có thể dẫn đến phát sinh tranh chấp. Việc chung cư đơn phương thay đổi dịch vụ có thể bị coi là vi phạm hợp đồng cung cấp dịch vụ. Cư dân có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu tòa án giải quyết. Việc này gây tốn thời gian, công sức, tiền bạc của cả hai bên, làm ảnh hưởng đến uy tín của ban quản lý tòa nhà chung cư. Người dân có thể quay lưng để chọn sử dụng căn hộ của bên chủ đầu tư khác với chất lượng dịch vụ đảm bảo hơn.

Thay vì cấm hoàn toàn, luật sư cho rằng ban quản lý chung cư nên áp dụng các biện pháp quản lý như tạo khu vực sạc riêng, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt camera và yêu cầu cư dân tuân thủ các quy định về sạc pin an toàn. Cùng với đó, ban quản lý có thể xây dựng nội quy rõ ràng dựa trên sự đồng thuận của đa số cư dân và phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo luật sư, nếu ban quản lý tòa nhà đặt ra nội quy mới gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cư dân có quyền khiếu nại đến Ban quản trị, Ban quản lý tòa nhà, Ủy ban nhân dân phường hoặc Sở Xây dựng.