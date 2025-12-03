Khoảnh khắc hố tử thần 'nuốt' người và ôtô ở Đà Nẵng

Chiếc hố rộng 20-25 m2 xuất hiện trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, TP Đà Nẵng) chiều 3/12 gây hư hỏng cho 2 ôtô đang đậu ở vỉa hè. Rất may không có thiệt hại về người.

Khoảnh khắc hố tử thần 'nuốt' ôtô ở Đà Nẵng Sự xuất hiện của hố sụt lớn gần giao lộ Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền lúc 14h10 chiều 3/12 khiến hai ôtô đậu bên lề bị "nuốt chửng". Một công nhân đứng gần đó cũng bị lôi xuống dưới.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, xác nhận sự xuất hiện của hố sụt lớn gần giao lộ Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 14h10 chiều 3/12, ngay sát một công trình xây dựng đang được quây tôn. Thời điểm đó trời đang mưa, mặt đường đột ngột nứt toác rồi sụt xuống, kéo theo một phần hàng rào tôn của công trường. Đoạn nhựa trên mặt đường bị "xé toạc" tạo thành một hố rộng khoảng 20-25 m2, "nuốt trọn" một công nhân xây dựng và 2 chiếc ôtô đang đậu trên vỉa hè. Rất may không có thiệt hại về người.

"Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng phường đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời huy động xe chuyên dụng cẩu 2 ôtô bị rơi xuống hố lên mặt đất. Đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra để đánh giá mức độ sụt lún", Chủ tịch UBND phường An Hải cho hay.

Hiện trường chiếc hố sâu ở Đà Nẵng chiều 3/12. Ảnh: Hồ Sỹ Tiến, Duc Vo.

Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân sinh sống gần hiện trường và cộng đồng mạng khi bức ảnh về chiếc hố tử thần được lan truyền.

Anh Hồ Sỹ Tiến (quê Quảng Trị, sinh sống tại Đà Nẵng), chủ nhân bức hình viral, cho biết trước đó, vị trí sụp lún và đường Ngô Quyền xuất hiện vết nứt ở gần vỉa hè. Khoảng 14h15 chiều 3/12, anh chở khách đi ngang qua giao lộ và phát hiện hố sụt.

"Tôi nhanh chóng chụp lại, đăng tải trên hội nhóm ở Đà Nẵng để cảnh báo các bác tài cẩn thận khi di chuyển qua khu vực này", anh Tiến nói.

Trong khi đó, Yến Vy, người dân địa phương thường xuyên đi lại trên đường Ngô Quyền, cũng nhận thấy các vết nứt tương tự. "Các vết nứt khiến tôi hơi e ngại mỗi lần di chuyển qua tuyến đường này", cô nói.