Cặp TikToker triệu fan có con đầu lòng sau 2 năm cưới

Sau hơn 2 năm kết hôn, Linda Ngô khiến nhiều người bất ngờ công bố tin vui mang thai con đầu lòng. Đoạn video thu hút hơn triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Ngày 2/12, Linda Ngô bất ngờ thông báo đang mang thai con đầu lòng sau hơn 2 năm kết hôn. Cô đăng tải clip trên mạng xã hội kèm dòng chú thích: "Một hành trình mới".

Trong đoạn video, Linda diện váy đen ôm dáng, một tay đặt lên bụng bầu, tay còn lại nâng ly vang. Ánh mắt cô hướng về chồng là Phan Đạt - người đứng đối diện trong trang phục tối màu, cùng nâng ly để chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.

Clip khoe bụng bầu của Linda Ngô thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Ngay dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng. Rich kid Hà My, vợ TikToker Trí Thịt Bòa, viết: "Chúc mừng em". Hot girl Lilthu (Phạm Hồng Anh Thư) bày tỏ sự bất ngờ với dòng chữ: "OMG".

Trên phần Story, Linda tiếp tục đăng ảnh hậu trường và gửi lời cảm ơn: "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những lời chúc dễ thương ngày hôm nay".

Linda Ngô (tên thật Ngô Phương Thảo, sinh năm 2000, Khánh Hòa) là người mẫu ảnh, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn và tổ chức sự kiện tại Swiss Hotel Management School (Thụy Sĩ).

Phan Đạt (sinh năm 1994) từng theo học Đại học Tài chính ở Nga - một trong những trường công lập hàng đầu tại Moscow.

Tháng 3/2023, Linda và bạn trai Phan Đạt tổ chức đám cưới tại Cam Ranh, Khánh Hòa, sau thời gian dài yêu nhau và đồng hành từ khi còn sống tại Nga.

Trên TikTok, Linda và Phan Đạt thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hài hước, thu hút hơn 5,4 triệu người theo dõi.