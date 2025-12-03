Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

|
Kiki Vhyce (sinh năm 1992) là ngôi sao đình đám trong làng thể hình Australia, được nhiều người gọi bằng biệt danh "mỹ nhân cơ bắp". Đến với bộ môn thể hình từ năm 2011, Kiki đã gặt hái nhiều giải thưởng lớn và thu hút một triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Sau 15 năm, cô vẫn giữ vững phong độ, luôn gây ấn tượng khi duy trì cơ bắp đồ sộ.
Bắt đầu trình diễn thể hình chuyên nghiệp vào năm 2017, Kiki giành được thành tích đầu tiên là giải 3 tại Fitness Diva WBFF với tư cách là thành viên của Gold Coast Australia. Năm 2018, cô giành giải nhất tại Giải vô địch Figure Novice trong khuôn khổ Arnold Classic Australia.
|
Nhiều người bất ngờ khi biết rằng trước khi tập gym, cô nàng đến từ Australia từng thiếu cân, gầy yếu và thường xuyên bị chế giễu về ngoại hình. Đó cũng là động lực lớn khiến cô quyết tập luyện để thay đổi vóc dáng.
"Bạn không thể trở nên khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc. Bạn trở nên khác biệt nhờ sự tận tâm với những điều nhỏ nhặt, những điều nên làm, sự kỷ luật, hoàn thành những nhiệm vụ mà chẳng ai khen ngợi. Tác phẩm điêu khắc được hình thành sau nhiều năm lựa chọn nỗ lực thay vì sự dễ dãi", cô chia sẻ trong một bài đăng trên Instagram vào ngày 25/11.
|
Hiện Kiki là huấn luyện viên kiêm người mẫu thể hình làm việc tại Melbourne, Australia. Với sức ảnh hưởng lớn, người đẹp 33 tuổi có nguồn thu nhập ổn định thông qua những hợp đồng quảng cáo và làm mẫu.
Bên cạnh tập luyện, Kiki còn một sở thích lớn là cosplay. Cô từng tham gia nhiều lễ hội cosplay lớn, hóa thân thành những nhân vật đầy quyến rũ và không kém phần cá tính.
Kiki cũng xây dựng sợi dây kết nối sâu sắc với những người theo dõi mình thông qua những bài đăng truyền động lực. Trên mạng xã hội, cô tập trung chia sẻ về các bài tập cùng chế độ dinh dưỡng khoa học. Người đẹp thể hình Australia coi việc xây dựng cơ bắp là hành trình cả đời, đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ.
Những người phụ nữ thay đổi thế giới
Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.