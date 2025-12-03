Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau hơn một thập kỷ rèn luyện, Kiki Vhyce xây dựng và duy trì khối cơ bắp đồ sộ. Cô hiện là huấn luyện viên kiêm người mẫu thể hình nổi tiếng khắp mạng xã hội.

my nhan co bap anh 1

Kiki Vhyce (sinh năm 1992) là ngôi sao đình đám trong làng thể hình Australia, được nhiều người gọi bằng biệt danh "mỹ nhân cơ bắp". Đến với bộ môn thể hình từ năm 2011, Kiki đã gặt hái nhiều giải thưởng lớn và thu hút một triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Sau 15 năm, cô vẫn giữ vững phong độ, luôn gây ấn tượng khi duy trì cơ bắp đồ sộ.
my nhan co bap anh 2my nhan co bap anh 3

Bắt đầu trình diễn thể hình chuyên nghiệp vào năm 2017, Kiki giành được thành tích đầu tiên là giải 3 tại Fitness Diva WBFF với tư cách là thành viên của Gold Coast Australia. Năm 2018, cô giành giải nhất tại Giải vô địch Figure Novice trong khuôn khổ Arnold Classic Australia.

my nhan co bap anh 4

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng trước khi tập gym, cô nàng đến từ Australia từng thiếu cân, gầy yếu và thường xuyên bị chế giễu về ngoại hình. Đó cũng là động lực lớn khiến cô quyết tập luyện để thay đổi vóc dáng.

my nhan co bap anh 5my nhan co bap anh 6

"Bạn không thể trở nên khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc. Bạn trở nên khác biệt nhờ sự tận tâm với những điều nhỏ nhặt, những điều nên làm, sự kỷ luật, hoàn thành những nhiệm vụ mà chẳng ai khen ngợi. Tác phẩm điêu khắc được hình thành sau nhiều năm lựa chọn nỗ lực thay vì sự dễ dãi", cô chia sẻ trong một bài đăng trên Instagram vào ngày 25/11.

my nhan co bap anh 7

Hiện Kiki là huấn luyện viên kiêm người mẫu thể hình làm việc tại Melbourne, Australia. Với sức ảnh hưởng lớn, người đẹp 33 tuổi có nguồn thu nhập ổn định thông qua những hợp đồng quảng cáo và làm mẫu.
my nhan co bap anh 8my nhan co bap anh 9

Bên cạnh tập luyện, Kiki còn một sở thích lớn là cosplay. Cô từng tham gia nhiều lễ hội cosplay lớn, hóa thân thành những nhân vật đầy quyến rũ và không kém phần cá tính.

my nhan co bap anh 10my nhan co bap anh 11

Kiki cũng xây dựng sợi dây kết nối sâu sắc với những người theo dõi mình thông qua những bài đăng truyền động lực. Trên mạng xã hội, cô tập trung chia sẻ về các bài tập cùng chế độ dinh dưỡng khoa học. Người đẹp thể hình Australia coi việc xây dựng cơ bắp là hành trình cả đời, đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ.

