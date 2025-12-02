Dàn 'nam thần' U22 Việt Nam ở SEA Games 33

|
Sinh năm 2003 tại Hưng Yên, Trần Trung Kiên là một trong những thủ môn nổi bật nhất lứa U22 hiện tại. Anh giữ sạch lưới trước Indonesia, góp công giúp U23 Việt Nam lập kỷ lục vô địch Đông Nam Á 3 lần liên tiếp hồi tháng 7. Trưởng thành từ học viện HAGL và được đôn lên đội một từ năm 18 tuổi, Trung Kiên gần đây còn hứa hẹn có tương lai tươi sáng khi nhận được lời mời từ một CLB Nhật Bản.
Sở hữu chiều cao 1,91 m cùng gương mặt góc cạnh, Trung Kiên được xem là một trong những thủ môn điển trai nhất của thế hệ mới. Trên Facebook hơn 34.000 người theo dõi, anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu và những chuyến du lịch ngắn ngày, mang phong cách trầm nhưng thu hút.
Cao Văn Bình (sinh năm 2005, Nghệ An) gây ấn tượng mạnh khi giữ sạch lưới trước U22 Trung Quốc ở trận giao hữu 22/11. Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng như Trung Kiên, thủ môn của Sông Lam Nghệ An lại nổi bật nhờ phản xạ nhanh, sự ăn ý với hàng hậu vệ và từng là người bắt chính của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á sau thời gian tập huấn tại Đức.
Ngoài đời, Văn Bình được yêu mến nhờ gương mặt hiền, đường nét dễ gần. Anh khá kín tiếng trên mạng xã hội, chỉ đăng tải một vài hình ảnh đời thường đi chơi và chụp hình chung với gia đình. Phong cách của Văn Bình giản dị, gần gũi đúng chất "trai xứ Nghệ".
Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2003, Hà Nội) là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 của Việt Nam vừa qua. Trưởng thành từ lò Hà Nội FC và được đôn lên đội một từ năm 2023, hậu vệ trẻ được Transfermarkt định giá 75.000 euro và được đánh giá là mẫu cầu thủ chắc chắn, kỷ luật.
Ngoài sân cỏ, Đức Anh sở hữu gương mặt điển trai, cao 1,75 m, nặng 68 kg. Anh cũng được các fan nữ truy tìm danh tính sau mỗi trận đấu. Đức Anh hiện công khai hẹn hò Nguyễn Xuân Ngát - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bộ đôi trẻ trung, luôn dành sự động viên cho nhau.
Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 2003, Tây Ninh) là chân sút giàu thành tích nhất lứa U22. Anh ghi bàn quyết định giúp Việt Nam hạ Yemen 1-0 tại vòng loại U23 châu Á 2026 và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiền đạo thuộc PVF-CAND từng vô địch U17 và U19 quốc gia, 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất (2022, 2023) và là điểm sáng của U23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á.
Thanh Nhàn có ngoại hình sáng, được nhiều fan yêu mến. Về đời tư, anh kết hôn tháng 10/2024 và đón con gái đầu lòng vào tháng 3 năm nay. Trên trang cá nhân, tiền đạo trẻ thường chia sẻ hình ảnh gia đình và những khoảnh khắc thi đấu.
Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) hiện được Transfermarkt định giá 300.000 euro - mức cao nhất trong số các tuyển thủ trẻ tham dự SEA Games 33. Thuộc biên chế Công an Hà Nội, Đình Bắc là ngòi nổ quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á khi ghi hai bàn quyết định. Anh trưởng thành từ lò Quảng Nam và được đôn lên đội một từ giữa mùa 2022.
Sở hữu chiều cao 1,80 m, gương mặt sáng và cơ bụng 6 múi, Đình Bắc được đánh giá là một trong những cầu thủ hút fan nhất hiện nay. Trên Facebook với hơn 10.000 người theo dõi, anh thường đăng ảnh tập luyện, thi đấu và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Dù nổi tiếng sớm, Đình Bắc vẫn giữ tính cách hiền và luôn có bố mẹ đồng hành trong các trận quan trọng.
