Dàn 'nam thần' U22 Việt Nam ở SEA Games 33

Sinh năm 2003 tại Hưng Yên, Trần Trung Kiên là một trong những thủ môn nổi bật nhất lứa U22 hiện tại. Anh giữ sạch lưới trước Indonesia, góp công giúp U23 Việt Nam lập kỷ lục vô địch Đông Nam Á 3 lần liên tiếp hồi tháng 7. Trưởng thành từ học viện HAGL và được đôn lên đội một từ năm 18 tuổi, Trung Kiên gần đây còn hứa hẹn có tương lai tươi sáng khi nhận được lời mời từ một CLB Nhật Bản.