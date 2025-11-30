Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Hoa khôi bắn súng' dự SEA Games 33, mang quân hàm Thượng úy

Phí Thanh Thảo (21 tuổi) là gương mặt nổi bật của đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games sắp diễn ra tại Thái Lan.

Ngày 29/11, VĐV bắn súng Phí Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh đầy tự hào khi phát biểu tuyên thệ tại lễ Xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, sẽ diễn ra tại Thái Lan ngày 9-20/12. Cô là cái tên được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển bắn súng nước nhà giành được thành tích tốt tại đấu trường khu vực.
Phí Thanh Thảo là gương mặt quen thuộc của làng thể thao trong nước, được nhiều người gọi bằng biệt danh "hoa khôi bắn súng". Bên cạnh thành tích tốt trong suốt 5 năm thi đấu bắn súng chuyên nghiệp, cô nàng sinh năm 2004 còn nhận được sự yêu mến lớn nhờ ngoại hình xinh xắn, đầy cá tính.
Cách đây không lâu, vào ngày 10/10, xạ thủ 21 tuổi đã giành chiến thắng nội dung 10 m súng trường hơi nữ tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025, tổ chức tại Thái Lan. Với tổng 250,1 điểm, Phí Thanh Thảo được Ban tổ chức công nhận là kỷ lục mới của Đông Nam Á tại hạng mục này.

Đầu năm 2023, Thanh Thảo khiến nhiều người bất ngờ khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hiện cô mang quân hàm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp. Trên trang cá nhân, cô đăng nhiều hình ảnh diện màu áo xanh quân phục.

Trước khi đến với bắn súng, Phí Thanh Thảo đã có 6 năm luyện tập ở môn lặn và cũng là một VĐV triển vọng tại bộ môn này. Sau khi chuyển sang bắn súng, cô nàng khi ấy mới 17 tuổi đã nhanh chóng thể hiện tài năng và được chọn khoác áo đội tuyển quốc gia.

Năm 18 tuổi, lần đầu dự SEA Games, Thanh Thảo đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10 m súng trường 3 tư thế, huy chương bạc nội dung 10 m súng trường nữ. Cũng từ chiến thắng này, cô nổi lên thành "hoa khôi bắn súng" và được người hâm mộ săn đón.

Ở đời thường, Thanh Thảo xây dựng hình tượng trẻ trung, tươi tắn. Đầu năm nay, cô gây chú ý khi nhuộm mái tóc màu bạch kim nổi bật. Cô cũng được khen có gu thời trang tốt và phong thái tự tin không kém gì mẫu ảnh chuyên nghiệp.

