'Hoa hậu 17 tuổi' từng viral khắp cõi mạng Hàn Quốc giờ ra sao?

Han Yi Sool (sinh năm 2000) từng là cái tên "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội Hàn Quốc vào những năm 2017-2018, theo Koreaboo. Khi mới 17 tuổi, cô trở thành chủ đề nóng khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Chunhyang lần thứ 87, cũng là người trẻ tuổi nhất từng đăng quang cuộc thi này.