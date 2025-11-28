Quế Ngọc Hải du lịch Thượng Hải, Văn Lâm đưa vợ con về Nga ngắm tuyết

|
Kỳ nghỉ dài của V.League nhằm tạo quỹ thời gian cho U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33 và U23 châu Á 2026 đã mở ra "khoảng thở" cho các cầu thủ. Ngày 26/11, Quế Ngọc Hải và vợ Dương Thùy Phương khoe hình check-in trong chuyến du lịch Thượng Hải (Trung Quốc). Ở phần bình luận, nhiều người khen cặp đôi có ngoại hình sáng như "tổng tài, nàng thơ".
|
Trung vệ Quế Ngọc Hải diện outfit đơn giản với các tông màu ăn nhập với bà xã là cựu hoa khôi Đại học Vinh. Trải qua 3 lần sinh nở, nhan sắc của Dương Thùy Phương được khen ngày càng mặn mà, rạng rỡ.
|
Ngày 27/11, gia đình Đặng Văn Lâm lên máy bay trở về Nga thăm ông bà nội. Trên trang cá nhân, Yến Xuân - vợ thủ môn tuyển Việt Nam - chia sẻ hình ảnh check-in tại sân bay cùng dòng trạng thái: "Mang điều ước tại Quảng trường Đỏ của bố Lâm về thăm nước Nga".
|
Vợ chồng Đặng Văn Lâm đón con trai đầu lòng hồi tháng 2. Yến Xuân nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh, đồng thời cặp đôi duy trì thói quen tập luyện cùng nhau. Tổ ấm nhỏ của cả hai luôn được người hâm mộ yêu mến nhờ sự kín đáo, giản dị.
|
Tận dụng thời gian nghỉ, tiền vệ Phạm Đức Huy đưa bạn gái là MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) đi du lịch Hàn Quốc. Tối 27/11, anh khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải hình ảnh quỳ gối cầu hôn nửa kia. Kèm theo đó, nam cầu thủ sinh năm 1995 hài hước viết: "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu một trụ cột. Đơn hàng đã chốt".
|
Trong loạt ảnh chia sẻ, MC Mù Tạt tươi cười khoe chiếc nhẫn kim cương và hôn nhẹ lên má Đức Huy. Cô xúc động kể lại giây phút bất ngờ rằng dù đang "đầu bù tóc rối, quần áo xuề xòa, mặt còn ngái ngủ", cô vẫn tin rằng tình yêu ở cạnh mình không cần đến sự hoàn hảo. "Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé", nữ MC bày tỏ.
|
Trái với những chuyến đi của đồng đội, Bùi Tiến Dũng dành kỳ nghỉ để điều trị chấn thương. Người mẫu Dianka Zakhidova - vợ Bùi Tiến Dũng - đăng ảnh chồng đang tập các bài phục hồi cơ bản, cho thấy thủ môn sinh năm 1997 đã bước vào giai đoạn đầu của hành trình trở lại sân cỏ.
|
Thời gian qua, Bùi Tiến Dũng cũng cố gắng dành trọn những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình nhỏ. Ngày 25/11, con trai Danil tròn 3 tuổi. Anh và bà xã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật giản dị tại nhà. Hai ngày sau, 27/11, gia đình tiếp tục mừng tuổi mới của Danil tại một nhà hàng, có mặt người thân và bạn bè thân thiết.
