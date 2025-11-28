Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quế Ngọc Hải du lịch Thượng Hải, Văn Lâm đưa vợ con về Nga ngắm tuyết

  • Thứ sáu, 28/11/2025 19:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong thời gian V.League tạm nghỉ, vợ chồng Quế Ngọc Hải tận hưởng chuyến du lịch Thượng Hải, Văn Lâm đưa vợ con về Nga thăm bà nội, Đức Huy cầu hôn MC Mù Tạt ở Hàn Quốc.

Que Ngoc Hai anh 1

Kỳ nghỉ dài của V.League nhằm tạo quỹ thời gian cho U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33 và U23 châu Á 2026 đã mở ra "khoảng thở" cho các cầu thủ. Ngày 26/11, Quế Ngọc Hải và vợ Dương Thùy Phương khoe hình check-in trong chuyến du lịch Thượng Hải (Trung Quốc). Ở phần bình luận, nhiều người khen cặp đôi có ngoại hình sáng như "tổng tài, nàng thơ".
Que Ngoc Hai anh 2Que Ngoc Hai anh 3

Trung vệ Quế Ngọc Hải diện outfit đơn giản với các tông màu ăn nhập với bà xã là cựu hoa khôi Đại học Vinh. Trải qua 3 lần sinh nở, nhan sắc của Dương Thùy Phương được khen ngày càng mặn mà, rạng rỡ.
Que Ngoc Hai anh 4

Ngày 27/11, gia đình Đặng Văn Lâm lên máy bay trở về Nga thăm ông bà nội. Trên trang cá nhân, Yến Xuân - vợ thủ môn tuyển Việt Nam - chia sẻ hình ảnh check-in tại sân bay cùng dòng trạng thái: "Mang điều ước tại Quảng trường Đỏ của bố Lâm về thăm nước Nga".
Que Ngoc Hai anh 5

Vợ chồng Đặng Văn Lâm đón con trai đầu lòng hồi tháng 2. Yến Xuân nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh, đồng thời cặp đôi duy trì thói quen tập luyện cùng nhau. Tổ ấm nhỏ của cả hai luôn được người hâm mộ yêu mến nhờ sự kín đáo, giản dị.
Que Ngoc Hai anh 6

Tận dụng thời gian nghỉ, tiền vệ Phạm Đức Huy đưa bạn gái là MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) đi du lịch Hàn Quốc. Tối 27/11, anh khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải hình ảnh quỳ gối cầu hôn nửa kia. Kèm theo đó, nam cầu thủ sinh năm 1995 hài hước viết: "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu một trụ cột. Đơn hàng đã chốt".
Que Ngoc Hai anh 7

Trong loạt ảnh chia sẻ, MC Mù Tạt tươi cười khoe chiếc nhẫn kim cương và hôn nhẹ lên má Đức Huy. Cô xúc động kể lại giây phút bất ngờ rằng dù đang "đầu bù tóc rối, quần áo xuề xòa, mặt còn ngái ngủ", cô vẫn tin rằng tình yêu ở cạnh mình không cần đến sự hoàn hảo. "Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé", nữ MC bày tỏ.
Que Ngoc Hai anh 8

Trái với những chuyến đi của đồng đội, Bùi Tiến Dũng dành kỳ nghỉ để điều trị chấn thương. Người mẫu Dianka Zakhidova - vợ Bùi Tiến Dũng - đăng ảnh chồng đang tập các bài phục hồi cơ bản, cho thấy thủ môn sinh năm 1997 đã bước vào giai đoạn đầu của hành trình trở lại sân cỏ.
Que Ngoc Hai anh 9Que Ngoc Hai anh 10

Thời gian qua, Bùi Tiến Dũng cũng cố gắng dành trọn những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình nhỏ. Ngày 25/11, con trai Danil tròn 3 tuổi. Anh và bà xã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật giản dị tại nhà. Hai ngày sau, 27/11, gia đình tiếp tục mừng tuổi mới của Danil tại một nhà hàng, có mặt người thân và bạn bè thân thiết.

Lời cầu hôn hài hước của Đức Huy với MC Mù Tạt

Từ lúc tìm hiểu đến khi hẹn hò rồi cầu hôn, Đức Huy luôn xưng em, gọi chị với bạn gái - MC Mù Tạt. Cặp đôi được nhiều người chúc mừng, hỏi thăm về thời điểm tổ chức hôn lễ.

22 giờ trước

Hoàng Hoàng

Ảnh: FBNV

Quế Ngọc Hải Phạm Đức Huy Đặng Văn Lâm Bùi Tiến Dũng V.League

Vo chong Quang Hai ung ho 250 trieu dong hinh anh

Vợ chồng Quang Hải ủng hộ 250 triệu đồng

18:32 23/11/2025 18:32 23/11/2025

0

Trước đợt mưa lũ lịch sử, vợ chồng Quang Hải, TikToker Tina Thảo Thi ủng hộ hàng trăm triệu đồng, vợ chồng Joyce Phạm quyên góp đồ ăn, chăn ấm.

