Quế Ngọc Hải du lịch Thượng Hải, Văn Lâm đưa vợ con về Nga ngắm tuyết

Trong loạt ảnh chia sẻ, MC Mù Tạt tươi cười khoe chiếc nhẫn kim cương và hôn nhẹ lên má Đức Huy. Cô xúc động kể lại giây phút bất ngờ rằng dù đang "đầu bù tóc rối, quần áo xuề xòa, mặt còn ngái ngủ", cô vẫn tin rằng tình yêu ở cạnh mình không cần đến sự hoàn hảo. "Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé", nữ MC bày tỏ.