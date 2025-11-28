Cô gái TP.HCM làm ở hãng du thuyền top 3 thế giới tiết lộ thu nhập

Hai năm lênh đênh trên du thuyền MSC giúp Mai Loan được trải nghiệm du lịch gần 10 quốc gia, gặp gỡ hàng triệu du khách.

5h30 sáng, Tạ Thị Mai Loan (sinh năm 1997, TP.HCM) chuẩn bị vào ca làm trên du thuyền của MSC Cruise - hãng du thuyền lớn thứ 3 thế giới, đồng thời là hãng du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới. Cô bắt tay vào lấy các món ăn đã chế biến sẵn từ bếp, bày lên quầy, chuẩn bị dụng cụ và kiểm tra khu vực làm việc.

Đến 6h30, khi khách bắt đầu ăn sáng, Loan đứng tại từng quầy như bánh mì, salad, món nóng, súp, trái cây hay thịt nguội để bổ sung món và giữ vệ sinh khu vực. Công việc diễn ra liên tục đến 8h.

Ca trưa bắt đầu lúc 12h, quy trình tương tự buổi sáng. Loan đứng trong quầy, còn đội phục vụ bên ngoài dọn dẹp bàn. Ca tối từ 17h30 cho đến khi nhà hàng đóng cửa lúc 21h. Sau quá trình tổng vệ sinh và dọn dẹp, Loan kết thúc ca làm khi đồng hồ điểm 23h, đôi khi sẽ được về trước nếu công việc hoàn tất sớm.

Ở tuổi 28, Mai Loan đã có 2 năm làm việc trên du thuyền quốc tế. Công việc đưa cô đi qua gần 10 quốc gia, tiếp xúc hàng nghìn du khách mỗi tuần và trải nghiệm những điều chưa từng nghĩ đến khi còn ở Việt Nam.

Công việc phục vụ trên du thuyền mang lại thu nhập cao và những trải nghiệm thú vị cho Loan

Phỏng vấn khắt khe

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mai Loan đi làm nhân viên văn phòng. Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến cô không thực sự tìm thấy niềm vui. Khát khao được dịch chuyển và trải nghiệm thế giới, cô luôn nghĩ đến một con đường mới.

Cơ hội xuất hiện vào năm 2022, khi Loan biết đến chương trình tuyển dụng thuyền viên của MSC Cruise. Mức chi phí tham gia thấp hơn nhiều so với các chương trình lao động nước ngoài khác, lại phù hợp với kinh nghiệm F&B có từ thời sinh viên, cô quyết định mạnh dạn thử sức.

Loan trải qua 3 vòng phỏng vấn. Vòng đầu với công ty tuyển dụng tại Việt Nam khá nhẹ nhàng, xoay quanh kinh nghiệm từng ghi trong CV. Vòng hai phỏng vấn online bằng tiếng Anh với bộ phận nhân sự của hãng, tập trung vào nghiệp vụ.

Vòng cuối là phỏng vấn trực tiếp với đại diện từ hãng tàu, một quản lý người Philippines nổi tiếng khó tính. Anh đặt nhiều câu hỏi sâu về kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống, mong muốn nghề nghiệp và yêu cầu Loan thực hiện phần thi order, phục vụ rượu vang. Nhờ kinh nghiệm phục vụ ở nhà hàng khi còn sinh viên, cô vượt qua phần thi thuận lợi.

“Kết quả được thông báo sau 2 ngày. Khi biết mình trúng tuyển, cảm giác như chạm được ước mơ bước ra thế giới”, Loan tâm sự.

Mai Loan được ghé thăm gần 10 quốc gia từ khi làm việc trên du thuyền quốc tế.

Mai Loan trở thành một trong những thuyền viên Việt Nam đầu tiên làm việc trên du thuyền MSC Bellissima, băng qua các cảng sầm uất ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Kết thúc hợp đồng làm việc đầu tiên kéo dài 8 tháng, hợp đồng thứ hai đưa Loan lên MSC World America, du thuyền lớn nhất của tập đoàn, đi qua Mexico, Honduras, Bahamas, Cộng hòa Dominica. Trên du thuyền này, Loan là thuyền viên Việt Nam duy nhất. Cô được phân công làm lễ tân khu buffet, mỗi tuần tiếp xúc khoảng 5.000 du khách.

Vì thường xuyên trò chuyện và chơi đùa với trẻ em, từ xếp giấy, trốn tìm đến làm ảo thuật, Loan được nhiều gia đình yêu mến. Một gia đình ở lại tàu nhiều tuần đã gửi thư cảm ơn trực tiếp lên giám đốc bộ phận. Tháng đó, Loan được chọn là một trong 5 “nhân viên xuất sắc nhất” trên tổng số hơn 2.000 thuyền viên, trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

Thấy con gái hào hứng với môi trường mới, gia đình Mai Loan dần ủng hộ lựa chọn của cô.

Theo Loan, làm việc trên du thuyền phù hợp với những người hướng ngoại, thích trải nghiệm và không ngại thử thách.

Làm việc giữa môi trường đa quốc tịch, Loan chủ yếu đồng hành cùng đồng nghiệp nước ngoài. Vì thế, mỗi lần bắt gặp một vị khách hay thuyền viên người Việt, cô đều cảm thấy ấm lòng. Những cuộc trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ trên con tàu lênh đênh giữa đại dương giúp xua đi cảm giác lạc lõng và khiến hành trình trở nên thân quen hơn.

Ban đầu, khi Loan quyết định theo đuổi công việc trên du thuyền, gia đình không tránh khỏi lo lắng. Tuy nhiên, nhìn thấy con gái hào hứng với môi trường mới và ngày càng trưởng thành sau mỗi hành trình, bố mẹ dần ủng hộ lựa chọn của cô.

Du lịch 0 đồng

Mai Loan cho biết lịch làm việc của thuyền viên thay đổi theo từng ngày, tùy sự sắp xếp của quản lý. Trung bình mỗi ngày cô làm khoảng 10,5 tiếng, chia thành 3 ca.

Trong thời gian từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, Loan rõ nhất về công việc ở khu vực nhà hàng buffet, bộ phận cô gắn bó lâu nhất.

Làm việc trên du thuyền giúp Loan hưởng nhiều quyền lợi đáng kể. Đi du lịch 0 đồng là điều cô nhắc đến đầu tiên. Công ty chi trả toàn bộ chi phí vé máy bay, bảo lãnh visa, đưa đón từ sân bay đến cảng.

Loan được cung cấp miễn phí nơi ở, ăn uống, y tế, Wi-Fi, giặt ủi, phòng gym, hồ bơi và sân chơi thể thao. Mỗi vài tuần, công ty tổ chức tiệc, karaoke hoặc các hoạt động giải trí giúp nhân viên giải tỏa sau giờ làm.

“Tôi làm việc với đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, học được rất nhiều về văn hoá, cách giao tiếp, cách làm việc”, Loan nói.

Đặc biệt, hãng tàu còn hỗ trợ các khóa đào tạo ngoại ngữ miễn phí như tiếng Trung, Nhật, Tây Ban Nha, Đức, Pháp cùng các lớp nghiệp vụ để nhân viên có thể thăng tiến hoặc chuyển sang các bộ phận khác.

Dù làm việc trên tàu vất vả, Mai Loan vẫn thấy hài lòng bởi chế độ đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn.

Về thu nhập, Loan cho biết mức lương không quá cao so với lao động ở các nước phát triển, nhưng hoàn toàn đủ cho mục tiêu tiết kiệm bởi thuyền viên hầu như không phải chi tiêu. Mức lương tính bằng USD và công ty luôn minh bạch, gửi bảng lương trước 10 ngày để nhân viên kiểm tra.

Với Loan, thách thức lớn nhất là nỗi nhớ gia đình. Tuy nhiên, hợp đồng làm việc chỉ khoảng 8 tháng, ngắn hơn nhiều so với các chương trình lao động dài hạn ở nước ngoài. Du thuyền cũng cung cấp data và Wi-Fi miễn phí để nhân viên liên lạc về nhà bất cứ lúc nào.

Theo Loan, sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa đôi khi gây hiểu lầm trong công việc. Thời gian làm việc kéo dài, chia thành nhiều ca khiến lịch ngủ nghỉ bị xáo trộn. Những hôm biển động, ai bị say sóng sẽ rất vất vả, nhưng mọi người có thể đến trung tâm y tế xin thuốc miễn phí.

Làm việc trên tàu dù là nam hay nữ đều có khó khăn riêng, nhưng nếu biết cân bằng giữa áp lực công việc và những đặc quyền mà nghề mang lại, cuộc sống trên tàu có thể trở thành quãng thời gian tuyệt vời.

Phụ nữ thường làm đến khoảng tuổi 40 rồi quay về đất liền để xây dựng gia đình, còn nam giới có thể theo nghề lâu hơn. Không ít đồng nghiệp của cô bén duyên trên tàu và kết hôn sau một vài năm làm việc.

Sau 2 hành trình ở hai du thuyền khác nhau, Loan mong muốn chia sẻ cơ hội này với nhiều người Việt. Cô đang ấp ủ kế hoạch mở một agency tại Việt Nam, giúp kết nối nguồn nhân lực trong nước với các hãng du thuyền quốc tế.

“Tôi mong sẽ hỗ trợ được nhiều bạn trẻ bước qua cánh cửa đầu tiên để nhìn thấy thế giới. Nếu tôi làm được, mọi người cũng có thể làm được”, cô gái 28 tuổi trải lòng.