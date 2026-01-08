Ảnh gây sốt của võ sĩ 'cực phẩm' cao 1,83 m

Đầu năm 2026, VĐV Jujitsu Nguyễn Tiến Triển gây sốt khi khoe loạt bằng khen, huy chương đồ sộ trong diện mạo bảnh bao thường thấy.

Nguyễn Tiến Triển tổng kết năm 2025 bằng loạt ảnh khoe thành tích ấn tượng.

Những ngày đầu năm mới, Nguyễn Tiến Triển - VĐV của đội tuyển Jujitsu Việt Nam - chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý: “Nhìn lại hành trình đã qua, cảm ơn bản thân đã không ngừng cố gắng và nỗ lực”.

Trong loạt ảnh đăng kèm, “nam thần” sinh năm 2003 khoe vẻ điển trai cùng mái tóc bạch kim quen thuộc, diện vest và sơ mi trắng lịch lãm. Tâm điểm là bức tường treo kín loạt bằng khen, huy chương mà nam VĐV trẻ tuổi giành được tại giải vô địch quốc gia, giải trẻ, đến giải đấu quốc tế.

Năm 2025, Tiến Triển gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 ở Thái Lan, anh chàng Hà Nội mang về tấm huy chương bạc ở nội dung đồng đội hỗn hợp.

Trước đó, vào tháng 5, Tiến Triển cùng đồng đội Văn Sửu giành huy chương đồng nội dung tập thể tại Giải Jujitsu vô địch châu Á 2025. Anh cũng từng mang về hàng loạt huy chương vàng, bạc, đồng ở Giải Vô địch Quốc gia và Giải Vô địch Trẻ Quốc gia.

Màn "flex" thành tích của VĐV Jujitsu Nguyễn Tiến Triển gây chú ý.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp thể thao, Tiến Triển còn nổi bật với ngoại hình điển trai và hình thể rắn chắc. Với chiều cao ấn tượng 1,83 m cùng gương mặt góc cạnh, anh được fan nữ ưu ái gọi là "nam thần" hay "hot boy" của bộ môn Jujitsu.

Nhờ lợi thế hình thể cùng phong thái tự tin, nam VĐV được một số thương hiệu mỹ phẩm, thời trang mời hợp tác quảng cáo. Anh cũng là cái tên đắt show trong làng mẫu ảnh.

Hiện tại, Tiến Triển theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Ngoài Jujitsu, anh còn yêu thích một số bộ môn khác như bóng đá, kéo co, cầu lông. ở đời thường, anh có phong cách trẻ trung, năng động, yêu thích gym và du lịch.

Vẻ điển trai của Nguyễn Tiến Triển thu hút nhiều người hâm mộ.