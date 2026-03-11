Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

Sau 5 năm làm việc trên siêu du thuyền phục vụ giới tỷ phú, Raissa Bellini tiết lộ nhiều góc khuất phía sau cuộc sống xa hoa trên biển.

Raissa Bellini tiết lộ khi ở trên du thuyền, một số người đàn ông giàu có cho rằng các quy tắc không còn áp dụng với họ.

Raissa Bellini (37 tuổi) từng làm tiếp viên phục vụ trên một du thuyền hạng sang trong suốt 5 năm. Công việc của cô là theo tàu đi khắp Địa Trung Hải, ghé qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở châu Âu như Italy, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Ibiza. Tại đây, cô thường xuyên phục vụ những vị khách là tỷ phú "làm việc hết mình và cũng tận hưởng hết mình".

Bellini cho biết mỗi mùa du thuyền của cô thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, theo New York Post.

Cô kể rằng khi ra biển, một số vị khách nam thay đổi hoàn toàn so với hình ảnh thường ngày. Nhiều người dường như bỏ lại cuộc sống thật của mình trên bờ, và "chiếc nhẫn cưới lúc đó dường như chỉ là một món đồ trang trí".

Theo lời Bellini, nhiều người đàn ông đã có gia đình cư xử rất khác khi ở sau cánh cửa riêng tư. Ở nơi công cộng, họ thường tỏ ra nghiêm túc, lịch lãm và là những người đàn ông của gia đình. Nhưng trên du thuyền, một số người lại tìm cách tiếp cận cô, dù vợ họ đang thư giãn đâu đó trên tàu.

Không ít người bất ngờ xuất hiện ở khu vực Bellini làm việc dưới boong tàu, dành cho cô những lời khen, đứng rất gần và thử xem giới hạn của cô ở đâu.

Raissa Bellini hiện có hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram.

Bầu không khí xa hoa trên du thuyền đôi khi khiến một số người đàn ông trở nên táo bạo hơn so với khi ở trên đất liền. Cô cho rằng khi con người cảm thấy cuộc sống thường ngày ở rất xa, họ dễ bộc lộ con người thật của mình.

Những câu chuyện như vậy có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng với các thành viên thủy thủ đoàn, đó lại là điều khá quen thuộc. Bellini cho biết ngay từ ngày đầu làm việc, cô đã được nhắc nhở một nguyên tắc: những gì xảy ra trên du thuyền phải ở lại trên du thuyền.

Các nhân viên được yêu cầu giữ im lặng và không tạo ra rắc rối. Tuy vậy, Bellini thừa nhận đôi khi cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Có những lúc cô chỉ mong một thành viên khác của thủy thủ đoàn bước vào. Khi đó, cô vẫn phải giữ nụ cười, làm việc chuyên nghiệp và chờ thời gian trôi qua.

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng cuộc sống trên du thuyền là đáng mơ ước, Bellini nói đó cũng là một công việc khá cô đơn. Sống và làm việc trong không gian chật hẹp giữa đại dương khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Theo cô, trên biển gần như không có nơi nào để đi, và cũng không thể đơn giản rời khỏi công việc, bởi đó là con tàu của những vị khách.

Hiện nay, Bellini đã rời công việc trên du thuyền và tập trung xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Cô đã thu hút khoảng 600.000 người theo dõi trên Instagram.

Nhìn lại quãng thời gian làm việc cùng những người siêu giàu, Bellini nói rằng cô đã hiểu rõ hơn cách quyền lực vận hành. Theo cô, tiền bạc không làm thay đổi con người, mà chỉ khiến bản chất được bộc lộ rõ ràng hơn.