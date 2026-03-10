'Vua' bất động sản Mỹ sụp đổ

Từng được xem là những "ông vua" của thị trường bất động sản hạng sang, cặp song sinh Oren và Alon Alexander cùng anh trai Tal Alexander nay đối mặt án tù chung thân.

Tal Alexander và Oren Alexander tại nhà của ở Bãi biển Miami vào năm 2019. Ảnh: TNS.

Ngày 9/3, ba anh em Oren Alexander (38 tuổi), Alon Alexander (38 tuổi, sinh đôi) và Tal Alexander (39 tuổi), từng nổi tiếng bậc nhất trong giới bất động sản hạng sang tại Mỹ, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan (New York, Mỹ) kết tội buôn bán tình dục sau phiên tòa kéo dài 5 tuần.

Khi trưởng bồi thẩm đoàn đọc liên tiếp 19 phán quyết "có tội", cặp song sinh đều lắc đầu, trong khi Tal Alexander gục đầu xuống cánh tay, theo AP.

Từ "ông vua" bất động sản hạng sang đến vòng lao lý

Phán quyết đánh dấu cú sụp đổ của bộ ba từng được mệnh danh là "The A Team" trong giới môi giới bất động sản cao cấp. Trước khi vướng bê bối, Oren và Tal Alexander nổi tiếng với những thương vụ hàng chục triệu USD tại thị trường nhà siêu sang ở New York và Miami, phục vụ nhiều khách hàng giàu có và người nổi tiếng.

Hai anh em bắt đầu gây dựng tên tuổi từ cuối những năm 2000, sau đó thành lập nhóm môi giới tại công ty Douglas Elliman, một trong những hãng bất động sản lớn nhất nước Mỹ. Nhiều thương vụ trị giá hàng chục triệu USD đã giúp họ trở thành những gương mặt nổi bật trong ngành môi giới nhà siêu sang.

Trong khi đó, người anh còn lại, Alon Alexander, theo học luật và điều hành công ty an ninh tư nhân của gia đình, chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nguyên thủ quốc gia và giới siêu giàu.

Chân dung 3 anh em "ông trùm" bất động sản. Ảnh: Reuters.

Theo các công tố viên liên bang, phía sau hình ảnh hào nhoáng của giới bất động sản xa xỉ là một mô hình lạm dụng kéo dài hơn một thập kỷ. Các anh em Alexander bị cáo buộc sử dụng tiền bạc, các chuyến du lịch sang trọng, tiệc tùng và mạng lưới quan hệ trong giới thượng lưu để tiếp cận phụ nữ, sau đó bỏ thuốc, ép buộc hoặc tấn công tình dục họ.

Các hành vi bị cáo buộc xảy ra tại nhiều địa điểm như New York, Miami, Hamptons và Aspen, thậm chí trong các chuyến du thuyền hoặc kỳ nghỉ xa hoa. Công tố viên cho biết hơn 60 phụ nữ đã khai rằng họ từng là nạn nhân của một hoặc nhiều người trong ba anh em.

Ba anh em bị FBI bắt giữ vào cuối năm 2024 và bị truy tố tại tòa án liên bang với các tội danh buôn bán tình dục bằng vũ lực, gian dối hoặc ép buộc, những tội danh có thể dẫn đến án tù chung thân nếu bị kết tội.

Phiên tuyên án của họ dự kiến diễn ra vào ngày 6/8. Ở lần xét xử này, ba anh em có thể phải đối mặt với bản án nặng nhất trong hệ thống tư pháp liên bang Mỹ.

Lời tố cáo từ hàng chục phụ nữ

Phán quyết được đưa ra sau khi 11 phụ nữ ra làm chứng trước tòa. Theo công tố viên, hơn 60 phụ nữ đã khai rằng họ từng bị các bị cáo cưỡng hiếp.

Các nạn nhân cho biết họ thường được mời tham gia những chuyến du lịch hoặc kỳ nghỉ xa hoa tại Hamptons, trên du thuyền Caribbean hay trong các chuyến trượt tuyết tại Aspen (bang Colorado). Nhiều người tin rằng bản thân đã bị bỏ thuốc sau khi được một trong ba anh em đưa đồ uống có cồn, khiến cơ thể bị mất kiểm soát.

Theo The Washington Post, ba anh em thường gặp phụ nữ tại hộp đêm, các bữa tiệc hoặc trên ứng dụng hẹn hò, sau đó mời họ đến những điểm đến sang trọng, chi trả vé máy bay và chỗ ở đắt đỏ.

Một phụ nữ kể rằng cô gặp họ năm 2012 tại một bữa tiệc ở căn hộ Manhattan của nam diễn viên Zac Efron. Sau khi rời bữa tiệc và đến hộp đêm, cô tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân với Alon Alexander đứng cạnh. Khi cô nói không muốn quan hệ, người đàn ông này đáp lại rằng việc đó "đã xảy ra rồi".

Luật sư bào chữa cho rằng những người tố cáo có ký ức sai lệch hoặc muốn trục lợi từ khối tài sản của ba anh em. Tuy nhiên, các công tố viên bác bỏ lập luận này, cho biết chỉ hai nạn nhân đang theo đuổi kiện tụng dân sự, và cả hai đều có điều kiện tài chính tốt.

Một người phụ nữ làm chứng cho biết cô bị Alon Alexander cưỡng hiếp ở Aspen, Colorado vào năm 2017, khi cô mới 17 tuổi. Cô nói rằng mình là con gái của một tỷ phú. “Tôi không muốn tiền của họ. Tôi chỉ không muốn họ có được nó”, cô nói với bồi thẩm đoàn.

Ngoài vụ án hình sự, ba anh em Alexander còn đối mặt khoảng hai chục vụ kiện dân sự. Trong đó có đơn kiện của Tracy Tutor, ngôi sao chương trình truyền hình thực tế Million Dollar Listing Los Angeles, cáo buộc Oren Alexander đã bỏ thuốc và tấn công cô tại New York trong một sự kiện bất động sản.

Công tố viên liên bang Jay Clayton nhận định vụ án cho thấy các tội phạm tình dục, đặc biệt là buôn bán tình dục, vẫn tồn tại trong nhiều lĩnh vực của đời sống nhưng thường không được báo cáo hoặc xử lý đầy đủ.

"Sự thật là chúng ta vẫn chưa làm đủ để loại bỏ những tội ác này", ông nói.