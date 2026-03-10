Cô gái Việt 5 lần từ chối doanh nhân Canada vì không môn đăng hộ đối

Thu Thủy liên tục từ chối lời tỏ tình của Seiwa vì lo ngại sự khác biệt gia cảnh, sợ không môn đăng hộ đối. Thế nhưng, sự chân thành của doanh nhân Canada dần khiến cô thay đổi.

Nguyễn Thu Thủy (biệt danh Jannie, 27 tuổi) hiện sống và làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Cô lớn lên trong một gia đình khó khăn ở Vũng Tàu, mẹ nấu rượu nuôi heo, còn cha chạy xe ba gác để nuôi 3 con ăn học.

Seiwa (31 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, có bố mẹ gốc Trung Quốc và sau này trở thành công dân Canada.

Qua một mối liên hệ chung, Seiwa có tài khoản Instagram của Thủy. Gần chuyến công tác ở Việt Nam, anh lấy cớ chủ động nhắn tin cho cô. Hai người trò chuyện một thời gian trước khi hẹn gặp nhau lần đầu. Tuy nhiên, ngay sau buổi hẹn đó, Thủy từ chối.

"Cả hai quá khác biệt về lối sống. Thời điểm đó, tôi lo lắng sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình sẽ khiến mối quan hệ khó bền lâu", Thủy chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong suy nghĩ của cô gái 27 tuổi khi đó, nỗi sợ "không môn đăng hộ đối" luôn hiện hữu. Thế nhưng sau 5 lần bị từ chối, bằng sự kiên trì và chân thành, Seiwa cuối cùng vẫn chinh phục được trái tim của cô gái Việt.

5 lần từ chối lời tỏ tình

Ngay từ nhỏ, Thủy đã ý thức rõ hoàn cảnh gia đình và luôn xem việc báo hiếu, giúp bố mẹ có cuộc sống tốt hơn là mục tiêu lớn nhất.

Năm 20 tuổi, khi đang học năm hai đại học, Thủy quyết định bảo lưu để săn học bổng du học. Sau nhiều nỗ lực, cô nhận được học bổng toàn phần của Đại học Toyo tại Tokyo trị giá khoảng 2,4 tỷ đồng , bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt trong 4 năm.

Sau khi tốt nghiệp và sử dụng được 3 ngôn ngữ, Thủy làm việc cho một công ty đa quốc gia và dần xây dựng sự nghiệp ổn định. Chỉ sau 1,5 năm, cô thăng chức 2 lần, nằm trong nhóm nhân viên có thành tích tốt của công ty và thu nhập có thể tự lo cho bản thân, hỗ trợ bố mẹ.

Thủy quen Seiwa khi anh chủ động nhắn tin cho cô qua Instagram.

Còn bạn trai của Thủy, năm 18 tuổi, anh sang Canada du học một mình bằng tiền làm thêm từ thời trung học. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc văn phòng trong 3 năm, đồng thời làm thêm nhiều nghề như người mẫu, diễn viên để tích lũy tiền.

Đến năm 25 tuổi, Seiwa dùng số tiền tiết kiệm để thành lập công ty tư vấn giáo dục tại Canada. Anh có thể sử dụng thành thạo 5 ngôn ngữ: Anh, Nhật, Trung, Pháp và Tây Ban Nha.

Sau 5 năm phát triển công ty tại Canada, Seiwa quay lại Nhật Bản để mở rộng hoạt động kinh doanh và vẫn thường xuyên di chuyển giữa nhiều quốc gia trong năm.

Thủy và Seiwa quen nhau khi chàng doanh nhân chủ động nhắn tin qua Instagram. Nhưng sau buổi hẹn đầu tiên, Thủy từ chối Seiwa. Dù vậy, anh vẫn kiên trì nhắn tin và thuyết phục cô đồng ý gặp lại sau 10 ngày. Những buổi gặp gỡ sau đó giúp hai người hiểu nhau hơn, nhưng Thủy vẫn nhiều lần từ chối lời tỏ tình.

"Tôi sợ yêu xa vì đã sống một mình ở Tokyo khá lâu trong khi gia đình ở Việt Nam. Ý nghĩ tiếp tục bước vào một mối quan hệ xa cách khiến tôi có chút cảm thấy cô đơn", Thủy nói.

Ngoài ra, sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình cũng khiến cô do dự. Trong suốt thời gian đó, Thủy đã từ chối Seiwa tới 5 lần.

Chuyến về quê định mệnh

Sau lần từ chối thứ 5, Seiwa đưa ra một đề nghị khiến Thủy bất ngờ. Anh muốn về Việt Nam gặp gia đình cô trước khi cô đưa ra quyết định. Trước chuyến đi, Seiwa còn học vài câu tiếng Việt để chào hỏi gia đình Thủy.

Thủy trêu rằng nếu muốn ở lại nhà thì phải "làm việc để trả tiền homestay". Công việc gồm cho heo ăn cùng anh trai cô, tưới cây, phụ chăm trẻ ở trường mầm non của chị gái và trông cháu trai. Seiwa chỉ cười và nói: "Không sao. Anh làm được".

Khi vừa về tới nhà Thủy, câu đầu tiên Seiwa hỏi là: "Where are the pigs?" (Heo đâu em?), rồi anh đi cho heo ăn, chơi với trẻ nhỏ ở trường mầm non và trò chuyện với gia đình cô bằng vốn tiếng Việt bập bẹ.

"Khoảnh khắc đó khiến tôi rung động", Thủy nhớ lại.

Chuyến Seiwa về quê Vũng Tàu gặp gia đình Thủy trở thành bước ngoặt trong chuyện tình của cặp đôi.

Sau chuyến đi, Thủy hỏi Seiwa liệu có thấy sự khác biệt lớn về hoàn cảnh giữa hai người hay không. Chàng trai trả lời: "Anh yêu em, chứ không phải xuất thân của em".

Anh cũng nói thêm rằng mình biết ơn bố mẹ Thủy vì đã nuôi dạy cô trở thành người như hiện tại và hứa sẽ chăm sóc con gái của họ thật tốt. Sau đó, hai người chính thức trở thành một đôi.

Sau khi yêu nhau, Seiwa chủ động giới thiệu Thủy với gia đình, bạn bè và các đối tác. Anh công khai mối quan hệ trên mạng xã hội và trong cuộc sống, điều khiến cô cảm thấy được tôn trọng.

Tuy vậy, chuyện tình của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có giai đoạn cả hai yêu xa, lệch múi giờ 12 tiếng, công việc bận rộn và sự khác biệt trong lối sống khiến họ nhiều lần chia tay rồi quay lại.

Có thời điểm Thủy quyết định dừng lại vì cảm thấy mối quan hệ đã trở nên quá mệt mỏi. Một thời gian sau, Seiwa chủ động liên lạc và xin thêm một cơ hội. Khi Thủy hỏi anh nghĩ gì về tương lai của hai người, Seiwa thừa nhận trước đây anh chỉ tập trung vào công việc và những tham vọng cá nhân, chưa từng thật sự nghĩ nghiêm túc đến việc cam kết lâu dài trong một mối quan hệ.

Hiện tại, Thu Thủy và Seiwa sống tại Tokyo, cùng xây dựng sự nghiệp cũng như tương lai chung.

Lúc đó, Thủy kể cho Seiwa nghe chi tiết hơn về quãng thời gian cô phát hiện khối u não trong những năm đại học. Trải nghiệm đó khiến cô nhận ra cuộc sống rất mong manh và thời gian là điều quý giá nhất.

Cô thành thật: "Em chỉ muốn dành thời gian cho những người quan trọng nhất đời em. Nếu anh không phải người đó, thì xin anh bước ra".

Cuộc trò chuyện khiến Seiwa không kìm được nước mắt, anh thay đổi cách nhìn về mối quan hệ của hai người. Anh nói đó là lần đầu tiên mình thực sự dừng lại để suy nghĩ về điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống.

Sau đó, Seiwa viết 2 tờ giấy đầy những lời hứa dành cho Thủy và cho chính mình, từ những việc nhỏ trong cuộc sống đến những cam kết cho tương lai.

"Với tôi và anh Seiwa, tình yêu không phải là sự hoàn hảo. Đó là khi hai người nhận ra thời gian bên nhau là điều quý giá và chọn tiếp tục đi cùng nhau đến cuối chặng đường", Thủy chia sẻ.

Hiện tại, cả hai sống tại Tokyo. Họ cùng nhau phát triển sự nghiệp, xây dựng tương lai và chia sẻ một phần hành trình của mình trên mạng xã hội. Theo Thủy, điều quan trọng nhất trong mối quan hệ của họ là cả hai đều sẵn sàng thay đổi và trưởng thành hơn vì nhau.

"Tôi nghĩ môn đăng hộ đối không nhất thiết là phải cùng gia cảnh, mà là hai con người ngang giá trị. Xuất thân chỉ là điểm bắt đầu, giá trị mới là thứ bạn xây. Vậy nên đừng neo mình ở nơi mình xuất phát, mà hãy để người khác nhìn bạn ở nơi bạn đã vươn tới", Thủy trải lòng.