Giúp việc tặng chủ nhà ngan, bánh chưng, trăm quả trứng ngày 'ra mắt'

Thuê giúp việc qua trung tâm môi giới, gia đình chị Thảo bất ngờ khi gặp bà Dung, 67 tuổi, người Dao. Sự nhanh nhẹn, khỏe khoắn và lối sống giản dị của bà khiến cả nhà ấn tượng.

Câu chuyên người giúp việc tặng chủ nhà 100 quả trứng lan truyền mạng xã hội.

Chị Đỗ Thảo, sống tại Hà Nội, mới thuê một người giúp việc tên Dung, 67 tuổi, thông qua trung tâm giới thiệu việc làm. Bà mới đến làm việc tại nhà chị được khoảng một tuần.

Ngay từ ngày đầu nhận việc, bà Dung đã khiến chị Thảo bất ngờ khi mang theo nhiều đồ từ quê xuống.

Bà Dung chuẩn bị sẵn một cái địu để chăm sóc em bé dễ dàng hơn, vừa trông bé vừa làm việc.

“Đi nhận việc mà bà vác theo một con ngan, cả trăm quả trứng gà, 5 kg măng và 3 bánh chưng để biếu gia đình nhận bà”, chị Thảo kể.

Theo chị Thảo, bà Dung là người dân tộc Dao, tính cách giản dị, chân chất. Trước bà Dung, gia đình chị cũng từng thuê một người giúp việc khác nhưng người này xin nghỉ vì có việc gia đình.

Mức lương hai bên thỏa thuận khoảng 10 triệu đồng/tháng, theo chị Thảo đây là mức lương khá phổ biến hiện nay đối với người giúp việc tại thành phố.

Gia đình chị có một em bé hơn một tuổi, công việc chính của bà Dung là hỗ trợ chăm bé. Theo chị Thảo, bà rất yêu trẻ, chăm bé khéo léo và đặc biệt gọn gàng, sạch sẽ.

Bà chuẩn bị sẵn một chiếc địu để có thể vừa làm việc vừa địu em bé khi cần. Điều khiến chị Thảo ấn tượng là bà gần như không ngồi yên, lúc nào cũng tìm việc để làm trong nhà.

Theo chị Thảo, lối sống của bà Dung khá khác với nhiều người ở thành phố. Bà ăn uống rất đạm bạc, thích ăn rau hơn ăn thịt, các bữa ăn đơn giản.

Bà cũng có thói quen tắm nước lạnh quanh năm, kể cả vào mùa đông. Ở nhà, bà không quen nằm đệm mà thường nằm trực tiếp xuống nền nhà như thói quen ở quê.

Dù đã 67 tuổi, bà vẫn có sức khỏe rất tốt, tóc còn đen và gần như không có sợi bạc nào. Sự nhanh nhẹn, khỏe khoắn của bà khiến chị Thảo nhiều lúc cảm thấy bất ngờ khi so với nhịp sống và thói quen sinh hoạt của người thành phố.

"Hiện tại tôi rất ưng cô giúp việc này, cô chăm chỉ, cẩn thận, sạch sẽ và rất yêu thương trẻ con", chị Thảo nói.