Giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng gây sốt

Nhận phong bao lì xì từ người giúp việc trong ngày đầu năm, chị Như bất ngờ khi mở ra thấy bên trong là 1,5 triệu đồng dành cho 3 mẹ con.

Tiền lì xì bà Hoa mừng tuổi 3 mẹ con chị Như.

Cuối năm 2025, sau khi được người quen giới thiệu, bà Hoa (58 tuổi) bắt đầu làm việc tại gia đình chị Phạm Thị Quỳnh Như (TP.HCM). Thời điểm đó, bà sống một mình vì 2 con đều làm việc và du học ở nước ngoài.

Gia đình chị Như thuê bà Hoa với mức lương 8 triệu đồng/tháng để phụ việc nhà và chăm sóc 2 con nhỏ khi các bé đi học về. Đến nay, bà đã gắn bó với gia đình khoảng 2,5 tháng.

Trước Tết, chị Như chuẩn bị lì xì 500.000 đồng cùng ít quà Tết lấy may cho bà Hoa đầu năm. Điều bất ngờ là khi trở lại làm việc sau Tết, bà cũng tặng 3 mẹ con phong bao mừng tuổi. Mở ra, thấy bên trong là 1,5 triệu đồng, chị không khỏi bất ngờ trước số tiền lớn.

Chị Như cảm thấy may mắn khi gặp được người giúp việc luôn yêu thương, quan tâm gia đình mình.

Không chỉ vậy, khi em gái chị Như đến chơi nhà dịp đầu năm, bà Hoa cũng chuẩn bị lì xì chu đáo. Với chị Như, điều khiến chị xúc động không phải giá trị vật chất trong phong bao, mà là sự quan tâm và tấm lòng chân thành của người giúp việc dành cho gia đình mình.

“Bà Hoa làm gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ. Bà hơi chậm một chút nhưng rất thương tôi và hai đứa nhỏ”, chị Như chia sẻ.

Theo nữ chủ nhà, vì vợ chồng còn trẻ, hai bên nội ngoại đều ở xa nên việc chăm con nhỏ khá vất vả. Trước đó, chị từng nhiều lần đổi người giúp việc nhưng chưa tìm được người phù hợp.

Từ ngày có bà Hoa giúp việc, chị Như và chồng an tâm lo công việc. Bà Hoa ban ngày phụ chị buôn bán, buổi trưa nấu cơm đưa tới trường cho con trai học lớp 1 của chị, buổi tối khi 2 con chị đi học về bà lại phụ chăm 2 cháu.

Không chỉ phụ giúp việc nhà, bà Hoa còn quan tâm gia đình chị Như như người thân. Những hôm chị đi làm không về ăn trưa, bà đều gọi hỏi han, cư xử chân thành và không tính toán thiệt hơn. Chị cũng cho biết vợ chồng luôn nhẹ nhàng, tôn trọng và đối xử tốt với người giúp việc.

"Tìm được bà đúng là ‘chân ái’ của gia đình tôi”, chị Như nói.