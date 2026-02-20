Bé trai lao vụt qua cao tốc, tài xế thót tim phanh 'cháy bánh'

Phát hiện bé trai bất ngờ lao qua quốc lộ, anh Quân lập tức đạp phanh khiến bánh xe rít mạnh trên mặt đường, kịp tránh va chạm trong gang tấc.

Thót tim cảnh bé trai lao vụt qua mũi ôtô trên cao tốc Bé trai bất ngờ chạy băng ngang qua làn đường ô tô đang di chuyển với tốc độ cao khiến tài xế phải phanh gấp.

Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra vào ngày 18/2 trên Quốc lộ 18, đoạn qua Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) khiến nhiều người thót tim khi xem clip. Một bé trai bất ngờ chạy băng qua làn ôtô đang di chuyển tốc độ cao, buộc tài xế phải phanh gấp để tránh va chạm.

Chủ nhân đoạn video là anh Phạm Quân (34 tuổi), hiện sinh sống tại Thái Nguyên. Thời điểm xảy ra sự việc, anh đang điều khiển ôtô lưu thông qua khu vực trên.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Quân cho biết vào thời điểm trên, một cặp vợ chồng dắt theo hai bé nhỏ đứng bên đường. Bất ngờ, bé trai chạy vụt sang bên kia đúng lúc xe của anh lao tới.

Trong gang tấc, anh Quân kịp đạp phanh khiến bánh xe ma sát mạnh xuống mặt đường phát ra tiếng rít lớn. Khoảnh khắc ám ảnh nhất là khi bé trai chỉ còn cách đầu xe trong gang tấc. Nếu tài xế chậm phản xạ vài giây, hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng.

Anh Quân cho biết bản thân đã có 5 năm kinh nghiệm lái xe. Do vợ ở Bắc Ninh nên anh đi đoạn này nhiều. "Đây là quốc lộ cho phép chạy tối đa 90 km/h, nhưng theo thói quen tôi sẽ đi vào làn trong và giảm còn khoảng 60-70 km/h”, anh nói.

Vợ chồng anh Quân hy vọng người dân, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ khi tham gia giao thông trên đường quốc lộ sẽ chú ý hơn sau tình huống trên.

Nam tài xế kể thời điểm đó anh chỉ kịp nhìn xem có xe phía sau không và cố phanh lại vì trước đó mình đã chủ động giảm tốc. Anh cho biết đây là lần đầu tiên phải xử lý tình huống gấp ở tốc độ cao như vậy kể từ khi cầm lái. Đi trong thành phố hay khu đô thị, anh hiếm khi chạy nhanh hoặc phải phanh gấp như vậy.

Trong clip, sau khi xe dừng lại, hai người lớn được cho là bố mẹ đi cùng đứa trẻ tỏ ra thản nhiên. Về phần mình, anh Quân cho biết sau tình huống nguy hiểm, anh tiếp tục di chuyển để tránh ảnh hưởng tới các xe phía sau. Dù thừa nhận có chút bức xúc, anh giữ bình tĩnh vì xung quanh còn có trẻ nhỏ.

“Lúc đó, cáu giận không có tác dụng gì. Trong đầu tôi cũng không có ý định nói nặng lời vì có trẻ nhỏ ở đó”, anh tâm sự.

Bên cạnh đó, anh Quân cũng mong muốn người tham gia giao thông không đi bộ qua đường quốc lộ có giải phân cách cứng. Theo anh, ở những đoạn đường này nếu có thêm cầu vượt dân sinh thì sẽ thuận tiện hơn cho người dân.

Đoạn video sau khi đăng tải thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Phần lớn ý kiến cho rằng đây là bài học cảnh tỉnh về việc giám sát trẻ nhỏ khi tham gia giao thông, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ có tốc độ cao như Quốc lộ 18.