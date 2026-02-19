Bị pháo nhà hàng xóm bắn trúng, bé trai mù một bên mắt

Háo hức chạy ra sân xem pháo hoa giao thừa, bé Phúc (sinh năm 2017, ở Phú Thọ) không may bị tia pháo bắn vào mắt, được đưa đi cấp cứu trong đêm.

Tối 16/2 (29 Tết âm lịch), khi gia đình anh Hà Mỹ Ngọc (ở Phú Thọ) đang háo hức đón giao thừa, bé Phúc - con trai anh - bất ngờ bị trúng tia pháo từ phía nhà hàng xóm bắn sang. Cậu bé lập tức ôm mắt, hét lên đau đớn, chạy vào nhà cầu cứu. Em lập tức được người thân đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Ngọc cho biết con trai anh được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Bác sĩ chẩn đoán bé bị vỡ tinh thể và tổn thương giác mạc nghiêm trọng.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ thông báo mắt trái của bé Phúc không còn khả năng phục hồi thị lực. Ca phẫu thuật vào ngày 23/2 tới (mùng 7 Tết) chủ yếu nhằm bảo tồn cấu trúc nhãn cầu và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Bé Phúc được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Phú Thọ. Ảnh: NVCC.

Anh Ngọc nói thêm dù đây là tổn thất lớn, gia đình coi là tai nạn ngoài ý muốn và không đặt vấn đề trách nhiệm với hàng xóm.

"Không ai mong điều này xảy ra. Điều quan trọng nhất lúc này là con trai tôi được điều trị ổn định. Sau sự việc, gia đình hàng xóm có đến nhà tôi xin lỗi", anh nói.

Câu chuyện sau đó được anh Ngọc chia sẻ lên kênh TikTok nhằm cảnh báo những tai nạn tiềm ẩn trong dịp Tết. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xót xa và gửi lời động viên đến gia đình, đồng thời nhắc nhau về việc sử dụng pháo phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đặc biệt khi có trẻ nhỏ đứng gần.

Các bác sĩ tại bệnh viện cũng khuyến cáo chấn thương mắt do pháo là một trong những tai nạn nguy hiểm dịp Tết, có thể gây tổn thương không thể phục hồi. Người dân khi sử dụng pháo hoa cần tuân thủ đúng quy định, giữ khoảng cách an toàn, không để trẻ em tiếp cận gần khu vực bắn pháo hoặc các thiết bị có nguy cơ phát tia lửa.