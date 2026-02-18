Vợ Việt, chồng Mông Cổ ở quốc gia châu Á duy nhất bỏ Tết Nguyên đán

Giữa nhịp sống của Nhật Bản lãng quên lịch âm, Bảo Ngọc và Khosbayar vẫn đón Tết Nguyên đán trong căn nhà nhỏ. Cả hai cùng rót sữa bò, nhấm nháp bánh chưng xanh.

Bảo Ngọc và Khosbayar từng được chú ý nhờ lễ cưới hỏi đậm chất thảo nguyên. Ảnh: NVCC.

Vào những ngày Việt Nam đón Tết Nguyên đán, ở quốc gia "xóa sổ" Tết Âm lịch như Nhật Bản, các cửa hàng vẫn mở cửa, tàu điện vận hành đúng giờ, người lao động vẫn tất bật đến công sở dưới cái lạnh khô khốc.

Trong guồng quay đó, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (sinh năm 2001, Khánh Hòa) và Khosbayar (sinh năm 1999, quốc tịch Mông Cổ) tự tạo không khí Tết cho mình. Cặp vợ chồng từng gây chú ý sau lễ ăn hỏi mang đậm phong cách Mông Cổ, với nghi thức rót sữa bò và những chi tiết văn hóa đặc trưng của thảo nguyên.

Đón Tết xa nhà

Sau khi về chung một nhà, Bảo Ngọc và Khosbayar lần đầu đón Tết cùng nhau ở đất nước Phù Tang. Bảo Ngọc cho biết cảm giác của cô là sự lạ lẫm xen lẫn chạnh lòng.

Ở quê nhà, gia đình Bảo Ngọc đang đón mùa mai nở và rộn ràng đi chúc Tết người thân. Ở Mông Cổ, gia đình Khosbayar cũng bước vào dịp năm mới truyền thống - Tsagaan Sar, hay còn gọi là Tết Tháng Trắng.

Không khí trầm lắng ở Nhật Bản khiến cả hai nhớ nhà hơn bao giờ hết. "Tôi cũng hơi chạnh lòng nhưng đã có chồng ở bên. Hai đứa tự tạo không khí Tết riêng", Bảo Ngọc nói.

Bảo Ngọc rót sữa bò mời chồng và đồng nghiệp. Ảnh: NVCC.

Không gian sinh hoạt của hai vợ chồng được chuẩn bị từ trước Tết Nguyên đán vài tuần. Những vật dụng trang trí được đặt mua qua mạng, từ dây treo đỏ, bao lì xì cho đến các chi tiết mang biểu tượng mùa xuân. Việc trang trí không mang tính hình thức mà nhằm tái hiện không khí Tết.

Song song với đó, Bảo Ngọc lập danh sách các nguyên liệu cần thiết cho mâm cỗ, tìm nguồn mua trực tuyến và sắp xếp thời gian chế biến phù hợp với lịch làm việc tại Nhật Bản. Không có nhiều thời gian nghỉ, vợ chồng cô chủ yếu chuẩn bị mọi thứ vào buổi tối hoặc cuối tuần.

Chiều 29 Tết, sau giờ làm, Bảo Ngọc và Khosbayar bắt đầu nấu nướng, bày biện và sắp xếp bàn ăn.

Đêm giao thừa, cả hai gọi video về cho gia đình tại Việt Nam và Mông Cổ. Đây là cách duy nhất để duy trì cảm giác đoàn viên trong điều kiện địa lý cách xa.

"Đúng 0h, vợ chồng tôi vẫn mở nhạc Tết Việt Nam, còn anh thì chúc theo cách của người Mông Cổ", Bảo Ngọc kể, cho biết thêm việc duy trì các yếu tố quen thuộc giúp họ bắt được nhịp sinh hoạt của ngày Tết, dù ở nơi xa xứ.

Sữa bò, bánh chưng trong mâm cỗ

Bên cạnh việc tái tạo Tết Việt, gia đình nhỏ của Bảo Ngọc và Khosbayar còn đưa vào đó các yếu tố của Tết Mông Cổ - Tsagaan Sar. Mâm cỗ đêm giao thừa của họ không còn là biểu tượng của riêng một quốc gia nào, mà là một "bản giao hưởng" ẩm thực đặc biệt.

Trên bàn ăn, chiếc bánh chưng xanh mướt và khoanh giò lụa đậm đà vị quê hương Khánh Hòa được đặt trang trọng cạnh tháp bánh Boov - loại bánh quy truyền thống hình đế giày tượng trưng cho sự vững chãi của người dân thảo nguyên.

Khosbayar cũng tự tay chuẩn bị những chiếc bánh bao kiểu Mông Cổ để cùng vợ thưởng thức sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bảo Ngọc chia sẻ: "Đây là mâm cỗ của gia đình nhỏ của tụi mình. Tết ở xa nhà không rộn ràng, nhưng vẫn ấm cúng".

Mâm cỗ của hai vợ chồng Bảo Ngọc là sự giao thoa giữa văn hóa Việt Nam và Mông Cổ. Ảnh: NVCC.

Sự hòa hợp của vợ chồng trẻ còn thể hiện qua cách mỗi người trân trọng di sản văn hóa của đối phương.

Khosbayar đặc biệt hào hứng với phong tục lì xì và xông đất của người Việt bởi ý nghĩa cầu chúc may mắn, khởi đầu mới. Trong khi đó, Bảo Ngọc lại dành sự ngưỡng mộ cho nghi thức chào hỏi Zolgokh và trao khăn của người Mông Cổ - cách người trẻ nâng tay, thể hiện sự tôn kính với người lớn một cách trang trọng và sâu sắc.

Chính vì vẫn phải đi làm trong những ngày Tết, giá trị của bữa cơm tối sau giờ làm đối với Bảo Ngọc và Khosbayar càng trở nên rõ nét. Trong không gian sinh hoạt nhỏ giữa một quốc gia không đón Tết Nguyên đán, mâm cơm đầu năm không chỉ là bữa ăn thường nhật mà trở thành điểm tựa tinh thần để duy trì cảm giác sum vầy.

Hai nền văn hóa, hai ngôn ngữ khác nhau được đặt cạnh nhau trên cùng một bàn ăn và điều còn lại sau tất cả là sự trân trọng, biết ơn và ý thức về đoàn viên.