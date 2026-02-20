Cái kết vụ cô gái bị bỏ chết cóng trên đỉnh núi cao nhất Áo

Bỏ mặc bạn gái chết cóng trên đỉnh núi cao 3.798 m, Thomas Plamberger bị buộc tội ngộ sát, phải nhận án tù treo và phạt tiền.

Kerstin Gurtner qua đời trong chuyến leo núi cùng bạn trai hồi tháng 1/2025. Ảnh: Kerstin Gurtner/Facebook.

Ngày 19/2, tòa án tại thành phố Innsbruck (Áo) tuyên phạt Thomas Plamberger (39 tuổi) 5 tháng tù treo và phạt tiền 9.400 euro (khoảng 11.100 USD ) khi gây ra cái chết của bạn gái Kerstin Gurtner (33 tuổi) do sơ suất nghiêm trọng. Tội danh này có mức án tù tối đa lên tới 3 năm.

Theo hồ sơ vụ án, Thomas - nhà leo lúi dày dạn kinh nghiệm - đã cùng Kerstin leo lên ngọn núi cao 3.798 m hồi tháng 1/2025. Khi cả hai chỉ còn cách đỉnh khoảng 45 m, khoảng 20h50, Kerstin kiệt sức, không thể tiếp tục leo.

Khi đó, Thomas quyết định bỏ bạn gái lại và xuống núi tìm kiếm sự trợ giúp song phải 6 tiếng sau mới quay lại. Trong khoảng thời gian đó, người bạn gái đã tử vong vì lạnh cóng, theo The Telegraph.

Thomas bị chỉ ra đã mắc nhiều sai sót nghiêm trọng dẫn đến cái chết của Kerstin. Cụ thể, anh để bạn gái ở lại giữa gió mạnh mà không quấn chăn khẩn cấp hay túi ngủ dã chiến cho cô - mà không thể giải thích rõ lý do - rồi một mình sang phía bên kia đỉnh núi để tìm sự trợ giúp tại một khu trú ẩn. Toàn bộ thiết bị cứu hộ vẫn nằm trong ba lô của người phụ nữ.

Thomas chỉ gọi cảnh sát cứu hộ một lần song không nói rõ rằng cần được cứu nạn, sau đó tắt chuông điện thoại dẫn đến việc tìm kiếm bị chậm trễ. Anh cũng không trả lời các cuộc gọi hay tin nhắn WhatsApp từ phía cảnh sát hỏi xem họ có cần hỗ trợ hay không. Sau đó, Thomas cho biết đã để điện thoại ở chế độ máy bay để "tiết kiệm pin".

Hình ảnh webcam ghi lại ánh đèn pin của hai nhà leo núi trước thảm kịch. Ảnh: foto-webcam.eu.

Không chỉ vậy, là nhà leo lúi nhiều kinh nghiệm, Thomas vẫn quyết định để bạn gái, người chưa từng leo núi cao trong mùa đông, thực hiện chuyến đi dù thời tiết không thuận lợi. Anh còn để bạn gái mang giày snowboard mềm, hoàn toàn không phù hợp với địa hình núi đá.

“Tôi chỉ muốn nói rằng tôi vô cùng lấy làm tiếc", người đàn ông nói trước tòa.

Theo South China Morning Post, vụ án này được xem là hiếm gặp, bởi dù tai nạn leo núi xảy ra khá thường xuyên, các vụ truy tố hình sự liên quan đến hoạt động này lại rất ít, kể cả trong những trường hợp có nhiều sai sót như vụ việc lần này.

Phiên tòa cũng làm dấy lên tranh luận về ranh giới trách nhiệm pháp lý trong môi trường núi cao, vốn được coi là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro và người leo núi thường chấp nhận nguy hiểm khi tham gia.