Bị trêu 'đổi chồng' sau 8 năm kết hôn, vợ khẳng định một điều

Sau nhiều năm kết hôn, ngoại hình của anh Kim Nhân thay đổi, nhận về không ít lời bàn tán. Với vợ anh, đó là hình ảnh người chồng mạnh mẽ và vững chãi.

Mới đây, bức ảnh được chia sẻ kèm chú thích “Valentine 8 năm trước và hiện tại, tìm điểm khác nhau giữa 2 tấm hình” gây sốt mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự thay đổi đến mức khó nhận ra của người chồng, với diện mạo khác biệt gần như hoàn toàn.

Người đàn ông trong ảnh là Phạm Kim Nhân (40 tuổi, Đà Nẵng), vận động viên thể hình chuyên nghiệp.

Sự thay đổi của anh Kim Nhân khiến nhiều người ngạc nhiên.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, anh Nhân cho biết đã lập gia đình được 8 năm và có con trai 4 tuổi. Điều may mắn với anh là lượng người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube tăng hơn 10 lần.

“Chắc người ta tò mò về quá trình thay đổi của tôi”, anh nói.

Anh Nhân chia sẻ với những người theo dõi anh từ lâu, sự thay đổi ấy không quá bất ngờ. Nhưng với người lần đầu nhìn hai bức ảnh cách nhau 8 năm, việc nhận ra đó là cùng một người là khó tin, bởi sự chênh lệch lên đến 15 kg.

Anh Nhân giải thích sự thay đổi đến từ công việc thi đấu thể hình chuyên nghiệp. Bức ảnh 8 năm trước là thời điểm anh đang nghỉ thi đấu hơn 3 năm. Khi đó, anh nặng 70 kg và thi đấu hạng 65 kg với mức 6-7% body fat. Sau mỗi giải, anh để cơ thể nghỉ ngơi, tăng lên 75-80 kg.

Sau thời gian nghỉ thi đấu hơn 5 năm, gần đây nhất, anh Nhân đoạt HCV giải vô địch thể hình quốc gia hạng cân 70 kg. Sau giải, anh tiếp tục giai đoạn nghỉ hồi phục, tăng lên 87 kg như hiện tại.

“Từ 70 kg lên 87 kg thì mọi người không nhận ra mình cũng phải thôi”, anh nói.

Anh Nhân cho biết sự thay đổi vóc dáng là do anh tập luyện cho quá trình thi đấu.

Theo nam vận động viên, việc tăng giảm cân liên tục như vậy không giống người tập luyện thông thường. Đó vừa là công việc, vừa là đam mê. Với vận động viên thi đấu chuyên nghiệp, áp lực cạnh tranh khốc liệt kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe là điều khó tránh, nhưng anh luôn cố gắng hạn chế ở mức thấp nhất.

“Nhiều anh em chưa từng tập gym, thấy tôi thay đổi thì lo lắng, nói gym là nguyên nhân làm tôi già và xấu đi. Tôi xin khẳng định nếu chỉ tập luyện với mục tiêu bình thường, nâng cao sức khoẻ thì gym rất tốt. Mong mọi người không hiểu sai. Nếu sau này không thi đấu nữa, tôi sẽ có lại vóc dáng như thời 8 năm trước”, anh chia sẻ.

Gia đình luôn đồng hành và ủng hộ sự nghiệp của anh Nhân.

Anh Nhân nói làn da ngăm đen bóng vốn có từ trước. Vợ anh đã đồng hành qua nhiều giai đoạn siết cân khắc nghiệt nên quá quen với sự thay đổi ấy.

"Anh lúc này trông đàn ông, mạnh mẽ, vững chãi, đầu trọc lại đẹp trai hơn có tóc", vợ anh Nhân nhận xét. Chị cũng tâm sự với chồng thích hình ảnh hiện tại hơn và đùa: "Gu mặn nên khỏi sợ ai giành".

Trước những bình luận trái chiều trên mạng xã hội, anh Nhân giữ thái độ thoải mái. Anh cho rằng việc có người chê bai, ganh ghét hay không thích mình là bình thường. Trong giới gym, anh từng bị đồn vui là “xấu nhất làng gym”, nhưng anh xem đó như chất liệu để tạo thêm nội dung tích cực.

“Cảm ơn các bạn đã tạo thêm content cho mình”, anh vui vẻ nói.