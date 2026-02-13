Con trai bí mật từ Nhật Bản về nhà sau 3 năm, mẹ ôm chầm khóc nức nở

Sau 3 năm làm thực tập sinh tại Nhật Bản, Thành Đô bất ngờ về nhà ăn Tết mà không báo trước với gia đình. Phản ứng của mẹ khiến nam thanh niên nghẹn ngào.

Mẹ òa khóc nức nở khi con trai bí mật trở về từ Nhật Bản sau 3 năm Khoảnh khắc đoàn tụ của hai mẹ con Thành Đô sau 3 năm xa cách khiến nhiều người cảm động.

Ba năm xa nhà, Tết với Vương Thành Đô (sinh năm 1998) là những cuộc gọi vội vã qua màn hình điện thoại từ một căn phòng trọ ở Nhật Bản. Anh sang đất nước hoa anh đào theo diện thực tập sinh.

Ngày con trai rời Việt Nam, mẹ Đô bật khóc nghẹn ngào. Nam thanh niên cho biết anh có hai chị gái nhưng đều lấy chồng xa, căn nhà nhỏ những ngày cuối năm chỉ còn bố mẹ lặng lẽ ra vào.

“Xung quanh nhà tôi, hàng xóm con cháu quây quần đông đủ. Ở nước ngoài, tôi nghĩ thương bố mẹ ở nhà lắm, không con cái chắc ông bà rất buồn”, Đô kể.

Vì là thực tập sinh, Đô phải chờ hết hạn hợp đồng mới có thể trở về. Trước đó, để tạo bất ngờ cho gia đình, anh thông báo không thể về vì công việc. Chàng trai dặn hai chị giữ kín chuyện, không để bố mẹ hay biết.

Ngày trở về, Đô nhờ tài xế quay lại khoảnh khắc gặp lại đấng sinh thành. Mẹ anh nghẹn ngào ôm lấy con, khóc nức nở không nói nên lời. Khoảnh khắc ấy khiến nam thanh niên nghẹn ngào.

“Điều làm mình đau lòng nhất là thấy bố mẹ già và gầy đi rất nhiều”, Đô chia sẻ.

Thành Đô và bố mẹ trong ngày anh rời Việt Nam sang Nhật Bản 3 năm trước.

Mẹ Thành Đô vừa trải qua ca phẫu thuật cột sống, việc đi lại còn khó khăn. Nhìn mẹ chống tay, lật đật từng bước ra ôm con, Đô không giấu được xúc động.

Clip ghi lại màn hội ngộ nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là những người con đang mưu sinh nơi đất khách.

Nhiều bình luận bày tỏ sự đồng cảm khi thấy hình ảnh chính mình trong đó: "Xem mà rơi nước mắt, bố mẹ chỉ cần được ở bên con cái thôi", "Tết này có lẽ sẽ vui nhất trong 3 năm qua".