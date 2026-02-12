Chi hàng chục triệu đồng học cắm hoa độc lạ trưng Tết

Thay vì mua hoa chơi Tết, nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để đi học cắm hoa, tự tay thiết kế những bình hoa mang dấu ấn cá nhân.

Minh Phương (33 tuổi, Hà Nội) vốn yêu thích cắm hoa từ lâu nhưng phải đến dịp Tết năm nay mới quyết định đi học bài bản.

“Mua hoa Tết có thể không đặc biệt bằng việc tự tay cắm cho gia đình mình. Những bình hoa đẹp đúng sở thích mà giá cả cũng phải chăng hơn. Vì học 1 lần sau này áp dụng được cho cả những dịp sau”, Phương chia sẻ.

Theo cô, việc học rơi đúng dịp cận Tết khiến bản thân có thêm hứng thú. Thay vì chỉ mua hoa có sẵn, Phương muốn tự tay chuẩn bị không gian sống cho gia đình, đồng thời có thể cắm thêm hoa tặng bố mẹ hai bên nội ngoại.

Buổi học của Phương có giá gần 2 triệu đồng/buổi. Cô cho rằng mức phí này khá hợp lý bởi lớp cắm hoa cô chọn theo học có đến gần 100.000 follower.

Phương học cắm hoa vào dịp Tết với mong muốn tự tay trang trí không gian sống cho gia đình.

Với Phương, khi càng lớn, Tết càng trở nên đơn giản hơn. Thay vì tập trung mua sắm tích trữ, cô ưu tiên nghỉ ngơi, về thăm ông bà và dành thời gian cho gia đình. Vì vậy, chi tiền cho những trải nghiệm mang lại giá trị lâu dài vẫn là điều cô ưu tiên.

“Mình nghĩ người trẻ thế hệ 9X hay Gen Z sẽ rất thích đầu tư vào những trải nghiệm, được học cái mới và được tự tay làm những điều mình thích. Những trải nghiệm đó rất đáng tiền”, Phương bày tỏ.

Ngoài cắm hoa, Phương còn tham gia các khóa học vẽ tranh, làm bánh, nấu món Âu để làm phong phú đời sống tinh thần.

Đầu tư 20-35 triệu đồng cho khóa học chuyên nghiệp

Huyền Đồng (25 tuổi, Hà Nội) cho biết hoa đến với cô như một “cái duyên”. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, Huyền nhận thấy bản thân có xu hướng tìm về thiên nhiên nhiều hơn.

“Ở thời đại công nghệ số khi AI ngày càng phát triển, máy móc được nâng cấp tự động hoá càng nhiều thì con người lại càng có xu hướng quay trở lại với thiên nhiên”, Huyền nói.

Bởi vậy, cô gái 25 tuổi quyết định đi học hoa không chỉ để trưng Tết mà còn để đầu tư nghiêm túc cho một kỹ năng có thể theo mình lâu dài.

Huyền quyết định theo học một khóa nâng cao với ước mơ trở thành thợ cắm hoa chuyên nghiệp.

Mỗi khi cảm thấy stress, Huyền thường tìm đến những không gian có nhiều cây cối, hoa lá. Việc tự chăm cây, cắm hoa tại nhà không chỉ giúp không gian sống thêm đẹp mà còn khiến tâm trạng nhẹ nhàng, bình an hơn.

Yêu nghệ thuật và mong muốn phát triển bản thân, Huyền quyết định theo học một khóa nâng cao dành cho cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm, kể cả những ai muốn trở thành thợ cắm hoa chuyên nghiệp.

Khoá học cắm hoa giúp cô gái 25 tuổi tự tin hơn.

Khóa học cô tham gia có mức phí dao động 20-35 triệu đồng. Nội dung gồm kiến thức về bố cục, phối màu, xác định hướng tâm, kỹ thuật thiết kế hoa tươi, những điều cô cho rằng rất khó tự mày mò.

“Sau khóa học, tôi hiểu được ngôn ngữ thiết kế hoa, tự tin xây dựng sản phẩm theo ý mình, thế nên với tôi là rất ‘đáng tiền’”, Huyền chia sẻ.

Với cô, tự tay cắm hoa không chỉ để có một bình hoa đẹp mà còn là một trải nghiệm mang tính “thiền chủ động”, tập trung, giảm lo âu và cảm nhận rõ khả năng tạo ra cái đẹp. Những bình hoa tự tay thực hiện khi tặng người thân cũng trở nên cá nhân và giàu ý nghĩa hơn so với sản phẩm mua sẵn.

Huyền cho rằng xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ tiêu dùng: ưu tiên trải nghiệm và kỹ năng thay vì chỉ sở hữu sản phẩm. Họ tìm kiếm sự cá nhân hóa không gian sống, đầu tư cho sức khỏe tinh thần và sẵn sàng chi trả để học từ những người làm nghề thực thụ, đồng thời ủng hộ cộng đồng sáng tạo trong nước.

Thị trường khóa học cắm hoa sôi động

Khảo sát tại Hà Nội cho thấy thị trường đào tạo cắm hoa đang nở rộ với nhiều phân khúc giá.

Một tiệm hoa gần 100.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội đưa ra khóa học chuyên nghiệp 42 triệu đồng/học viên/khóa, đã bao gồm nguyên vật liệu. Khóa học gồm 13 nội dung, học trong 7 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 nội dung sáng-chiều. Sau khi kết thúc khoá học, học viên được cam kết có thể mở shop hoặc trở thành thợ cắm hoa chuyên nghiệp.

Một tiệm khác có khoảng 30.000 lượt theo dõi cung cấp khóa cơ bản 20 triệu đồng cho 12 buổi học (2,5 tiếng/buổi). Học viên được học về màu sắc, quy trình cắm và bảo quản hoa, kỹ thuật thiết kế hoa tươi và thực hành theo từng nội dung; hoa được lớp cung cấp và có thể mang sản phẩm về sau buổi học.

Trong khi đó, một tiệm hoa khoảng 10.000 lượt theo dõi xây dựng 5 khóa học với mức giá đa dạng: Khóa cắm hoa chuyên nghiệp mở tiệm kinh doanh (25 bài) có giá 28 triệu đồng. Khóa làm thợ hoa chuyên nghiệp (15 bài) có giá 18 triệu đồng và khóa cá nhân phục vụ nhu cầu cắm hoa gia đình (5 bài) có chi phí 6 triệu đồng.

Mức học phí không hề thấp, song theo nhiều học viên, đây là khoản đầu tư cho kỹ năng có thể sử dụng lâu dài.

Mỗi tác phẩm hoa của Huyền là thành quả của hàng giờ tỉ mỉ lựa chọn, phối màu và sắp đặt.

Với Huyền Đồng, Tết vẫn là dịp cần chi tiêu hợp lý cho các giá trị truyền thống. Tuy nhiên, cô thường chia ngân sách thành hai phần: một cho quà cáp, nhu yếu phẩm, một cho các lớp trải nghiệm để làm đẹp không gian và gắn kết gia đình.

Khi Tết ngày càng được nhiều người trẻ nhìn nhận theo hướng tối giản, đề cao thời gian bên gia đình và chăm sóc tinh thần, những khóa học cắm hoa có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng được xem là khoản chi “đáng tiền” cho một mùa Tết mang đậm dấu ấn cá nhân.