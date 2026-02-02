Tiệm xăm mình, nối mi ở TP.HCM hoạt động hết công suất trước Tết

Hai tuần trước Tết Nguyên đán, nhu cầu làm đẹp tăng cao thúc đẩy doanh thu nhiều cửa hàng làm đẹp tại TP.HCM. Tại Tiệm Xăm Bánh Donut (phường Tân Định), không khí làm việc trở nên tất bật ngay từ đầu giờ chiều. Trong không gian thoang thoảng mùi mực xăm, khách ra vào liên tục, chủ yếu là các bạn trẻ 20-35 tuổi. Một số người chọn xăm hình nhỏ mang ý nghĩa may mắn cho năm mới. Nhiều người tranh thủ hoàn thành những hình xăm dang dở trước khi về quê nghỉ Tết.