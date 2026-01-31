TP.HCM bắn pháo hoa ở 17 điểm đón Tết 2026

Đêm Giao thừa chào đón Tết Bính Ngọ, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 17 điểm, trong đó 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp tại trung tâm thành phố và Bình Dương, Vũng Tàu.

UBND TP.HCM đã ban hành chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, diễn ra vào thời điểm 0h mùng 1 Tết, nhằm phục vụ người dân và du khách.

Toàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, trong đó có 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp. Cụ thể gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu vực Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, điểm bắn tầm cao chiến lược đặt tại đầu hầm sông Sài Gòn. Đây là vị trí thu hút đông đảo người dân tập trung dọc hai bên bờ sông Sài Gòn để chiêm ngưỡng pháo hoa và đón năm mới. Điểm này có 1.200 quả pháo tầm cao kết hợp 60 giàn tầm thấp tạo nên tâm điểm rực sáng khu trung tâm, Thủ Thiêm và sông Sài Gòn.

Tại khu trung tâm Thành phố mới Bình Dương, màn bắn pháo hoa với giàn pháo tầm cao dự kiến 500 quả và 60 giàn tầm thấp, do Becamex IDC bảo đảm kinh phí thực hiện.

2 điểm tại phường Bà Rịa và phường Vũng Tàu do Tập đoàn Sun Group và UBND phường Bà Rịa huy động nguồn kinh phí xã hội hóa thực hiện.

13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp trải đều tại khu trung tâm TP.HCM đến các phường, xã, đặc khu Côn Đảo.

Khu trung tâm Thành phố còn có điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại tòa nhà SAIGON MARINA IFC.

Bao gồm Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn), sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng, sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh; khu vực chợ Bình Điền (phường Bình Đông); Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây).

Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ, dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu), khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Quảng trường xanh (phường Đông Hòa), khu Di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo), khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa - xã Nhà Bè), Đền thờ Anh hùng liệt sĩ (Rừng Sác -xã Cần Giờ).

Trong đó, đặc khu Côn Đảo sẽ có 150 giàn pháo tầm thấp, mang không khí Tết ấm áp đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 0h đến 0h15 phút, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ). Kinh phí tổ chức chủ yếu huy động từ nguồn xã hội hóa.

Bắn pháo hoa cùng các chương trình nghệ thuật ánh sáng là hoạt động thường niên không thể thiếu trong dịp chào đón năm mới tại TP.HCM. Chương trình là điểm nhấn du lịch hấp dẫn, thu hút hàng triệu lượt khách cùng người dân Thành phố tham quan, vui chơi trong đêm Giao thừa.

UBND TP.HCM giao Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các địa phương, đơn vị có liên quan thống nhất bảo đảm kinh phí phục vụ bắn pháo hoa cho các điểm bắn. Đồng thời xây dựng kế hoạch cùng các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm, phục vụ người dân, du khách vui chơi, thưởng lãm.