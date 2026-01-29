Khách chen chúc mua áo dài dịp cận Tết, shop thời trang xin lỗi

Trước nhu cầu mua áo dài tăng cao dịp cận Tết, một shop quần áo nổi tiếng rơi vào tình trạng quá tải, bị chỉ trích vì chậm trễ trong khâu phản hồi khách hàng.

Cảnh khách "rồng rắn xếp hàng" trước shop quần áo tại Hà Nội. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 28/1, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại cảnh hàng dài người xếp hàng trước một cửa hàng quần áo trên đường Bà Triệu (Hà Nội), thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cảnh tượng này được cho là khách hàng đang chờ mua áo dài thuộc bộ sưu tập Tết 2026 của thương hiệu J..

Đến ngày 29/1, shop J. đăng tải bài viết chia sẻ về thực trạng cửa hàng gặp phải. Cụ thể, thương hiệu cho biết trong lần ra mắt này, lượng khách hàng tăng đột biến, vượt mọi kịch bản dự phòng của họ.

“Điều này đã dẫn đến tình trạng quá tải tại các cửa hàng, sự chậm trễ trong phản hồi tin nhắn trực tuyến, cũng như những sai sót không đáng có trong khâu chuẩn bị đơn hàng và trải nghiệm mua sắm”, shop J. chia sẻ trong bài viết trên mạng xã hội..

Thương hiệu J. cũng thừa nhận chưa làm tốt trong công tác dự báo và đo lường nhu cầu thực tế. Ngoài ra, việc chuẩn bị nguồn lực nhân sự, hệ thống vận hành chưa chỉn chu đã khiến khách hàng phải chờ đợi lâu và có những trải nghiệm chưa trọn vẹn.

Hiện tại, thương hiệu cho biết đang khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình và tối ưu hóa hệ thống, điều chỉnh phương thức mua sắm. Trong bài viết, thương hiệu J. cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì những sự cố đáng tiếc xảy ra trong thời gian vừa qua.

Bên dưới bài đăng, nhiều tài khoản để lại bình luận bày tỏ thái độ thất vọng trước tình trạng chậm trễ trong khâu phản hồi khách hàng của shop: "Mình nhắn tin 2 ngày rồi nhưng không ai phản hồi. Đã theo shop từ những ngày đầu mà giờ quá thất vọng với cách làm việc của shop".

Bên cạnh đó, một số người cũng đưa ra nhiều phương án gợi ý để thương hiệu này cải thiện tình trạng quá tải: “Mở web bán đi shop ơi”, “Hàng nào hot thì giới hạn mỗi người mua 1 món thôi”.

Thương hiệu J. có hơn 330.000 người theo dõi trên Instagram, là một cửa hàng thời trang nữ phong cách thanh lịch, dịu dàng. Hiện J. có 2 cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM.