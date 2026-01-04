Shop quần áo ở TP.HCM bị chỉ trích vì clip đu trend không phù hợp

Một cửa hàng quần áo nổi tiếng tại TP.HCM gây tranh cãi khi đăng tải nội dung không phù hợp khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Cửa hàng R. bị chỉ trích vì clip đu trend cùng chú thích không phù hợp.

Ngày 2/1, một bài đăng được cho là chê trách, công kích "người ra đi" của tài khoản TikTok cửa hàng thời trang R. chi nhánh đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự bất bình trước nội dung này. "Trang dùng hình để PR cho thương hiệu mà phát ngôn như vậy thì liệu có thật sự tôn trọng hình ảnh của thương hiệu, có tôn trọng 'những người rời đi' và có thật sự tôn trọng khách hàng của mình không", "Người lao động bây giờ bị coi rẻ đến vậy sao", một số người lên tiếng.

Đến ngày 3/1, phía thương hiệu đã gửi lời xin lỗi và thông tin chính thức về sự việc, cho rằng nội dung được đăng tải dựa trên một trào lưu trên TikTok. Tuy nhiên, bài đăng được lan truyền chưa thông qua quá trình rà soát, kiểm duyệt đầy đủ theo quy trình từ thương hiệu, dẫn đến hiểu lầm không mong muốn.

"R. không cổ suý bất kì phát ngôn hay hành động nào mang tính công kích đối với bất kỳ cá nhân hay tập thể nào. Nội dung nói trên không phản ánh giá trị và tinh thần của thương hiệu", shop R. phản hồi trong bài xin lỗi.

Ngoài ra, shop quần áo này cũng thừa nhận thiếu sót trong khâu quản lý và kiểm duyệt nội dung. Đồng thời đưa ra các bước giải quyết như: gỡ bỏ nội dung không phù hợp, rà soát, siết chặt quy trình kiểm duyệt toàn bộ các kênh trong hệ thống. Bên cạnh đó, shop khẳng định sẽ làm việc lại với nội bộ để đảm bảo chuẩn mực giao tiếp, cam kết không để những sự việc tương tự tái diễn.

"R. trân trọng mọi góp ý từ khách hàng và cộng đồng. Chúng mình xin nhận thiếu sót, rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện để xứng đáng với sự tin tưởng đã được trao gửi", shop chia sẻ.

Song, lời xin lỗi của thương hiệu này vẫn chưa nhận được sự thông cảm từ cộng đồng mạng. "Bài đăng chửi nhân viên thì đăng trên TikTok, xong lên xin lỗi cộng đồng Threads, mấy kênh mạng xã hội chính thức của shop đâu", "Xin lỗi không thuyết phục, bao giờ đăng lên Facebook hay Instagram chính của shop thì mới là xin lỗi", một số tài khoản bình luận.

Nhiều khách hàng bày tỏ sự thất vọng trước thái độ và cách giải quyết vấn đề của cửa hàng này. Đồng thời khẳng định sẽ hủy các đơn đã đặt vì mất thiện cảm với shop.

R. là thương hiệu quen thuộc với nhiều người trẻ ở TP.HCM, thường xuyên kết hợp với nhiều KOL, KOC nổi tiếng để quảng bá các sản phẩm. Trang TikTok của thương hiệu này hiện có gần 300.000 follower.