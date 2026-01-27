Hot girl Hà Nội bị chỉ trích sau bức ảnh khoe làn da căng bóng

Mai Phương Bùi nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau bài đăng quảng bá sản phẩm làm đẹp từ nghệ và sữa ong chúa.

Mai Phương Bùi là một nữ KOL có tiếng trong mảng làm đẹp. Ảnh: Mai Phương Bùi/Facebook.

Ngày 27/1, Mai Phương Bùi (sinh năm 1996, Hà Nội, nữ KOL có tiếng trong mảng làm đẹp và kinh doanh thời trang trực tuyến) buộc lên tiếng sau khi bài đăng về tình trạng da khỏe đẹp nhờ uống nghệ và sữa ong chúa ngày 26/1 được lan truyền.

Theo đó, Mai Phương thừa nhận nội dung ban đầu trong bài đăng đã gây hiểu nhầm. Sự việc đi xa là do bản thân cô "không giỏi diễn đạt". Nữ KOL khẳng định không có ý che giấu các phương pháp làm đẹp từng áp dụng.

Sự việc tranh cãi bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội của nữ KOL tối 26/1. Cô khoe làn da "bóng khỏe, mịn màng". Đi kèm hình ảnh là chia sẻ về thói quen sử dụng nghệ và sữa ong chúa mỗi ngày, đồng thời gắn đường dẫn (link) tiếp thị liên kết để người theo dõi tham khảo mua sản phẩm.

Hình ảnh về làn da của nữ KOL gây tranh cãi. Ảnh: Mai Phương Bùi/Facebook.

Tuy nhiên, ngay sau khi bài viết được đăng tải, làn sóng phản ứng trái chiều nhanh chóng xuất hiện.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của nội dung quảng cáo, cho rằng hiệu quả làn da như trong hình khó có thể đạt được chỉ nhờ uống thực phẩm bổ sung.

Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu bài đăng có đang đánh đồng kết quả của nhiều phương pháp làm đẹp khác nhau, trong đó có can thiệp thẩm mỹ, với công dụng của sản phẩm được quảng bá hay không.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt khi cư dân mạng đào lại các bình luận trước đó của nữ KOL.

Trong một số lần trả lời người theo dõi, cô từng khẳng định chưa tiêm meso (phương pháp thẩm mỹ nội khoa không phẫu thuật, sử dụng các mũi kim siêu nhỏ để đưa dưỡng chất, vitamin, enzyme, HA... trực tiếp vào lớp trung bì của da với mục đích trẻ hóa, trị nám... da), song ở những bình luận khác lại thừa nhận đã tiêm tế bào gốc và áp dụng các phương pháp làm đẹp khác.

Sự không nhất quán này khiến nhiều người cho rằng nội dung quảng cáo có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, đặc biệt là những người tin rằng chỉ cần sử dụng sản phẩm được gắn link là có thể đạt kết quả tương tự.

Sau khi sự việc bùng nổ, Mai Phương phải chỉnh sửa trạng thái.

Đáng chú ý, Võ Hà Linh - một TikToker nổi tiếng trong mảng review mỹ phẩm và tiêu dùng - cũng tham gia thảo luận. Cô đặt câu hỏi về tính hợp lý của việc cho rằng chỉ uống nghệ và sữa ong chúa có thể mang lại làn da căng bóng rõ rệt, đồng thời nhấn mạnh rằng các sản phẩm hỗ trợ thường chỉ đóng vai trò bổ trợ, không thể thay thế các phương pháp chăm sóc da chuyên sâu.

"Em chưa thấy cái sữa ong chúa với nghệ nào uống thôi mà căng bóng được da. Em hỏi thật, các chị biết thì chỉ em với. Thực tế lên xíu đi các mom", nữ TikToker viết.