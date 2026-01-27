Cô gái chụp ảnh với thủ môn Cao Văn Bình gây chú ý

Xuất hiện bên cạnh anh họ Cao Văn Bình, Cao Trần Y Ngân nhận nhiều lời khen cho gương mặt xinh xắn, vóc dáng cân đối.

Sáng 26/1, thủ môn Cao Văn Bình trở về nhà ở xóm 10, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sau hành trình đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026. Anh được đông đảo người dân kéo tới chúc mừng, vây quanh chụp ảnh và xin chữ ký.

Cao Trần Y Ngân, em họ của Cao Văn Bình, cùng gia đình bận rộn tiếp đón khách cả ngày. Khi anh trai mới về, cô tranh thủ chụp ảnh cùng anh và đăng lên Facebook kèm dòng chú thích cảm xúc: “Anh đã về”.

Cao Trần Y Ngân là em gái ruột của thủ môn Cao Văn Bình.

Trong hình, Văn Bình ăn mặc giản dị, ôm bó hoa tươi. Y Ngân diện bộ đồ đơn giản, nhưng vẫn toát lên nét xinh xắn, trẻ trung. Khoảnh khắc kỷ niệm của hai anh em sau đó được một số diễn đàn chia sẻ lại, thu hút nhiều lời khen như “gene nhà này mạnh”, “hai anh em đẹp như người mẫu”, “anh thì đẹp trai, em thì dễ thương”.

Y Ngân sinh năm 2008, kém Cao Văn Bình 3 tuổi. Cô đang học lớp 12 và sống cùng gia đình ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Trong chuyến về thăm nhà đặc biệt của Cao Văn Bình sau khi giành huy chương đồng giải U23 châu Á, Y Ngân chụp ảnh, livestream (phát trực tiếp) để cập nhật không khí cho những người yêu mến anh trai cô.

Trước đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, Y Ngân cho hay Văn Bình đam mê bóng đá từ khi còn rất nhỏ. Anh chỉ đá bóng ở các sân quanh làng, tham gia giải phong trào rồi từng bước được phát hiện, tuyển chọn qua các cấp độ trẻ.

Trong trận đấu đầu tiên và duy nhất của Cao Văn Bình tại VCK U23 châu Á, cả gia đình bật khóc trước tivi khi anh cản được cú sút luân lưu của cầu thủ U23 Hàn Quốc. Với cả nhà, đây là cột mốc đáng nhớ khi những cố gắng của Văn Bình đã được đền đáp.

Ngoại hình ưa nhìn của em gái thủ môn Cao Văn Bình.

Cao Văn Bình (sinh năm 2005) trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và hiện tại là ngôi sao được tin tưởng của đội bóng. Với chiều cao 1,83 m, không quá lý tưởng cho vị trí thủ môn, Văn Bình vẫn nhận được sự đánh giá cao khi có khả năng phản xạ tốt và lối thi đấu chắc chắn.

Tháng 12/2025, Văn Bình cùng U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan. Tháng 3 cùng năm, anh được trao danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" tại giải giao hữu CFA Team China 2025.