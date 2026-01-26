Con số gây choáng về Đình Bắc

Tỏa sáng tại giải U23 châu Á, các cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, Cao Văn Bình hay Trần Trung Kiên đều tăng vọt lượng fan trên mạng xã hội.

Là người góp công lớn đưa U23 Việt Nam giành tấm huy chương đồng tại giải U23 châu Á 2026, xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) là cái tên gây sốt khắp mạng xã hội.

Qua từng trận đấu, sau mỗi lần Đình Bắc ghi "siêu phẩm" bàn thắng hay kiến tạo đỉnh cao cho đồng đội, lượng người yêu mến tìm kiếm thông tin và bấm theo dõi trang cá nhân của anh cũng tăng liên tục.

Trước VCK U23 châu Á, trang Facebook của Đình Bắc có 30.000 người theo dõi. Hiện tại, tính đến ngày 26/1, con số đã tăng vọt lên 486.000 - cao gấp 16 lần - và vẫn chưa dừng lại.

Kênh TikTok của tiền đạo quê Nghệ An cũng đạt 1,1 triệu follow, với hàng loạt video từ 1 triệu đến hơn 15 triệu view.

Đình Bắc tỏa sáng ở giải U23 châu Á, giành danh hiệu Vua phá lưới. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.

Những con số ấn tượng cho thấy sức hút của ngôi sao tuyển U23 Việt Nam. Trên mạng xã hội, những hình ảnh và video về Đình Bắc đều nhận về lượng tương tác lớn. Những clip anh hát hò, nhảy theo trend cũng nhanh chóng viral.

Trong đó, clip Đình Bắc thể hiện ca khúc "Tết đong đầy", được đồng đội Nguyễn Quốc Việt ghi lại và đăng tải từ năm 2022, mới đây bất ngờ được "đào" lại và gây sốt.

Nam tiền đạo, khi đó 18 tuổi, khiến người nghe bật cười với giọng hát lệch tông dù nỗ lực. Video viral trở lại đến mức ca sĩ Quân AP - thần tượng của Đình Bắc - cũng xem được và thích thú bình luận: "Anh thích câu 'Hoa mai đùa sắc', câu ấy đúng cao độ".

Không chỉ Đình Bắc, nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam cũng chiếm sóng mạng xã hội và có lượng follow tăng vọt sau giải U23 châu Á ở Saudi Arabia.

Hai thủ môn Văn Bình và Trung Kiên đều có lượng người theo dõi tăng vọt sau giải U23 châu Á. Ảnh: Cao Trần Y Ngân, AFC.

Tỏa sáng trong trận tranh hạng ba trước U23 Hàn Quốc, thủ môn Cao Văn Bình (sinh năm 2005) thành cái tên gây sốt và lượng follow trên kênh TikTok tăng gần gấp 3 lần chỉ sau một đêm, từ 23.000 lên 64.000 người.

Hiện tại, sau khi trở về từ giải đấu, lượng follow của Văn Bình là 144.000, tăng hơn 6 lần so với trước giải đấu. Trên kênh TikTok, anh chia sẻ nhiều clip vui nhộn cùng đồng đội.

Trở về thăm nhà ở Nghệ An, Văn Bình được người hâm mộ quê nhà săn đón như idol, vây quanh để xin chữ ký và chụp ảnh cùng. Trong một đoạn livestream, khi bước xuống xe, vali còn đặt bên đường, đông đảo người dân đã vây quanh Văn Bình, liên tục bắt tay chúc mừng.

"Nam thần" thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003) cũng là một trong những gương mặt gây sốt mạng tại giải U23 châu Á năm nay.

Vào cuối tháng 12, sau khi cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, Trung Kiên có 34.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân. Hiện tại, con số đã tăng gần gấp 3 lần, 96.000 follow. Bên cạnh đó, kênh TikTok của anh cũng đã đạt trên 500.000 người theo dõi.