Clip hát 'lệch tông' của Đình Bắc gây sốt

Cùng có sở thích ca hát song Cao Văn Bình được khen có giọng hát trầm ấm, ngọt ngào, Đình Bắc lại bị người hâm mộ trêu chọc đã "đổi giọng hát lấy đôi chân".

Giọng hát 'một trời một vực' của Đình Bắc, Cao Văn Bình Trong khi thủ môn Cao Văn Bình được khen có tông giọng ngọt ngào, Đình Bắc lại khiến nhiều người bật cười với những màn cover lạc nhịp.

Với thành công sau VCK U23 châu Á 2026, tên tuổi của nhiều cầu thủ U23 Việt Nam ngày càng đến gần hơn với người hâm mộ. Trong đó, những khía cạnh đời thường của các chàng trai cũng được nhiều khán giả quan tâm.

Trên mạng xã hội, video ghi cảnh Đình Bắc, Cao Văn Bình thể hiện khả năng ca hát được chia sẻ lại khiến dân mạng thích thú chia sẻ.

Cụ thể, trong một video được người đồng đội Nguyễn Quốc Việt ghi lại và đăng tải từ năm 2022, Đình Bắc hát một đoạn ca khúc "Tết đong đầy". Nam tiền đạo, khi đó 18 tuổi, khiến người nghe bật cười với giọng hát lệch tông dù nỗ lực.

"Đình Bắc đổi giọng hát lấy đôi chân rồi", "Sao mà không nốt nào giống nốt nào vậy", "Đình Bắc đá hay nhưng mà hát... lạ lắm" hay "Đây là lý do Đình Bắc làm cầu thủ chứ không làm ca sĩ" là những bình luận của dân mạng.

Thậm chí, video viral trở lại đến mức ca sĩ Quân AP - thần tượng của Đình Bắc - cũng xem được và thích thú bình luận: "Anh thích câu 'Hoa mai đùa sắc', câu ấy đúng cao độ".

Đình Bắc và Văn Bình đều có sở thích ca hát. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc, Cao Văn Bình/Facebook.

Trong khi đó, thủ môn Cao Văn Bình lại khiến nhiều người ngạc nhiên với tông giọng ấm áp khi cùng trung vệ Lê Nguyên Hoàng cover ca khúc "Vẫn nhớ" của ca sĩ Tuấn Hưng.

Văn Bình và Đình Bắc đều là những cầu thủ gây chú ý sau giải U23 châu Á 2026. Bộ đôi cùng quê Nghệ An và có mối quan hệ thân thiết trong thời gian cùng đội tuyển chinh chiến.

Rạng sáng 24/1, sau khi Văn Bình trở thành người hùng của U23 Việt Nam bằng pha cản phá thành công cú sút luân lưu thứ 7 của U23 Hàn Quốc, qua đó góp phần giúp đội tuyển giành hạng 3, Đình Bắc đã chạy tới ôm chầm cảm ơn người đồng đội. Khoảnh khắc này được người hâm mộ chia sẻ trên nhiều nền tảng.

Ngay sau trận đấu, tiền đạo mang áo số 7 cũng đăng tải hình ảnh thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam, kèm dòng chia sẻ ngắn gọn: "Anh em ơi tôi cảm ơn anh em rất nhiều".