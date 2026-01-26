Khoảnh khắc dễ thương của con trai Văn Lâm và HLV Park Hang-seo

Thủ môn Đặng Văn Lâm đưa vợ con tới thăm HLV Park Hang-seo và thích thú khi bé Đặng Lâm Minh lần đầu được gặp thầy cũ của anh.

Đặng Văn Lâm thích thú khi con trai lần đầu được gặp HLV Park Hang-seo. Ảnh: Dang Van Lam/Facebook.

Tối 25/1, HLV Park Hang-seo có cuộc hẹn thân mật với một số học trò cũ là Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng. Trong khi Văn Hậu dẫn vợ Doãn Hải My đi cùng, Văn Lâm cũng xuất hiện cùng vợ Yến Xuân và con trai Đặng Lâm Minh (biệt danh bé Gấu).

“Gấu lần đầu gặp ông”, Văn Lâm viết trên trang cá nhân, đăng kèm hình ảnh bố con anh chụp cùng thầy Park.

Nhiều dân mạng bày tỏ sự thích thú với cuộc gặp đặc biệt này. “Nhìn Gấu giống ông ghê”, “Cả ông và cháu đều đáng yêu như nhau”... là một số bình luận được để lại dưới bài viết.

Trước đó, hôm 5/12/2025, HLV Park Hang-seo cũng đi ăn tối cùng các tuyển thủ Việt Nam quen thuộc gồm Quang Hải, Văn Thanh, Đình Trọng, Phan Văn Đức, Hà Đức Chinh. Ngày 23/10/2025, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đăng ảnh ăn trưa cùng Văn Toàn và Văn Thanh, cho thấy ông vẫn giữ liên lạc và gắn bó với các học trò cũ.

HLV Park Hang-seo rạng rỡ chụp hình cùng vợ chồng Văn Hậu; Vũ Anh Thắng (cựu trợ lý ngôn ngữ của ông); Đình Trọng và gia đình Văn Lâm. Ảnh: Vũ Anh Thắng/Facebook.

Trong 5 năm dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, HLV Park Hang-seo để lại dấu ấn đặc biệt với loạt cột mốc lịch sử: á quân U23 châu Á 2018, lần đầu lọt vào bán kết ASIAD, giành 2 tấm HCV SEA Games 2019 và 2021, vô địch AFF Cup 2018, á quân AFF Cup 2022 và vào tứ kết Asian Cup 2019.

Với những đóng góp to lớn, HLV Park Hang-seo từng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và Huân chương Hữu nghị. Ông cũng 3 lần được vinh danh "HLV nước ngoài xuất sắc nhất" của thể thao Việt Nam vào các năm 2018, 2019 và 2022.