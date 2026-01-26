Dòng trạng thái 'đang hẹn hò' của Nhật Minh gây chú ý

Ngay sau khi kết thúc giải U23 châu Á 2026, cầu thủ Nhật Minh được cho là đã thay đổi tình trạng mối quan hệ trên Facebook thành "Đang hẹn hò", nhưng nhanh chóng ẩn/xóa đi.

Nhật Minh vừa có giải đấu để đời cùng U23 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Nhật Minh/Facebook.

Sau trận tranh hạng ba đầy cảm xúc với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, cầu thủ U23 Việt Nam Nguyễn Nhật Minh gây chú ý khi thay đổi tình trạng mối quan hệ trên Facebook cá nhân thành "Đang hẹn hò".

Dòng thông báo này nhanh chóng được Nhật Minh ẩn/xóa đi, nhưng nhiều người hâm mộ đã kịp chụp lại màn hình và chia sẻ trên một số diễn đàn, bày tỏ kèm sự tò mò.

Dù liên tục được fan đặt câu hỏi, Nhật Minh chưa lên tiếng liên quan động thái này. Anh cũng không hiện công khai thông tin về tình trạng mối quan hệ.

Động thái của Nhật Minh gây chú ý.

Trên trang cá nhân, trung vệ sinh năm 2003 chưa từng đề cập tới chuyện tình cảm hay để lộ dấu hiệu hẹn hò với cô gái nào. Anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh thi đấu, chụp cùng người thân hay đi cà phê khi không phải ra sân.

Sau khi trở về từ Saudi Arabia, hôm 25/1, Nhật Minh cùng Quốc Việt, Quốc Cường và Lý Đức có cuộc gặp ý nghĩa với HLV Graechen. Ông được xem là một trong những người đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Nhật Minh ra sân trọn vẹn 600 phút sau 6 trận, nhiều nhất trong số các cầu thủ tham dự giải. Sự bền bỉ, ổn định và khả năng duy trì cường độ thi đấu cao của cầu thủ 22 tuổi phản ánh vai trò trụ cột không thể thay thế nơi hàng thủ U23 Việt Nam.

Trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc rạng sáng 24/1, Nhật Minh Không chỉ gây ấn tượng ở khía cạnh phòng ngự trước sức ép nghẹt thở từ đối thủ hàng đầu châu lục, mà còn thể hiện bản lĩnh trên chấm luân lưu. "Cảm ơn bản thân đã luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh", anh bày tỏ khi giải U23 châu Á khép lại.

Nguyễn Nhật Minh đang là một trong số những cái tên nổi bật của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay. Trước huy chương đồng U23 châu Á, anh cũng góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 33 hay cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á.

Nhật Minh trong những khoảnh khắc đời thường. Ảnh: Nguyễn Nhật Minh/Facebook.