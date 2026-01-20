Tin nhắn Thanh Nhàn gửi vợ trước bán kết U23 châu Á

Chiều 20/1, ít giờ trước khi U23 Việt Nam bước vào trận bán kết với U23 Trung Quốc, Ngọc Lan - vợ tiền đạo Thanh Nhàn - khoe tin nhắn hài hước từ chồng.

Trong ảnh Ngọc Lan chia sẻ, Thanh Nhàn gửi cho vợ bức hình thuở bé của mình và so sánh với ảnh con gái nhỏ. Tiền đạo U23 Việt Nam bày tỏ sự thích thú khi nhìn lại mình cách đây nhiều năm.

Cầu thủ sinh năm 2003 còn hài hước "vào vai" con gái, tự nhận xét bản thân ngày nhỏ. "Ông này nhìn trẻ trâu, mà là ba mình hả ta", anh vui vẻ nhắn cho vợ.

Ngọc Lan khoe tin nhắn của chồng trước trận bán kết của U23 Việt Nam.

Nguyễn Thanh Nhàn là một trong những cầu thủ lập gia đình sớm của đội hình U23 Việt Nam. Anh và bà xã Ngọc Lan về chung nhà vào tháng 10/2024 sau khoảng 2 năm hẹn hò.

Trong khi Thanh Nhàn tập luyện và thi đấu cho PVF - Công an Nhân dân, Ngọc Lan và con gái vẫn sống ở Tây Ninh. Nàng WAG sinh năm 2004 làm mẫu ảnh, kinh doanh online và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm thi đấu.

Trên trang cá nhân, tiền đạo U23 thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và lời nhắn ngọt ngào đến vợ con.

Ngọc Lan sở hữu sắc vóc nổi bật, cuốn hút. Sau khi sinh con gái đầu lòng vào đầu năm 2025, cô sớm lấy lại vóc dáng thon gọn.

Trên trang cá nhân, Ngọc Lan thường chia sẻ hình ảnh công việc cũng như nhiều khoảnh khắc đời thường của chồng cầu thủ.

22h30 tối 20/1, Thanh Nhàn cùng đồng đội U23 Việt Nam sẽ có trận đối đầu với U23 Trung Quốc. Người hâm mộ đặt niềm tin lớn vào các "chiến binh sao vàng", hy vọng các cầu thủ sẽ viết tiếp "câu chuyện Thường Châu" tại giải U23 châu Á 8 năm trước.

Thanh Nhàn và Ngọc Lan kết hôn từ sớm, hiện đã có một em bé. Ảnh: Nguyễn Thanh Nhàn/Facebook.