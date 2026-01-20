Sao trẻ 'cực phẩm' của U23 Nhật Bản

|
Lúc 18h30 ngày 20/1, U23 Nhật Bản đối đầu U23 Hàn Quốc trong trận bán kết đầu tiên của giải U23 châu Á 2026, diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia). Trước trận đấu, tiền vệ Yuto Ozeki là một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều bên phía U23 Nhật Bản nhờ những đóng góp nổi bật từ đầu giải.
Ozeki để lại dấu ấn ngay ở trận ra quân giải U23 châu Á 2026 khi ghi bàn mở tỷ số, góp phần vào chiến thắng 5-0 của U23 Nhật Bản trước U23 Syria. Ở trận đấu tiếp theo gặp UAE, tiền vệ trẻ tiếp tục lập công với một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0.
Bên cạnh các bàn thắng, Ozeki thường xuyên góp mặt ở khu vực trung tuyến, tham gia tổ chức lối chơi và hỗ trợ kiểm soát thế trận. Anh là một trong những cầu thủ thi đấu trọn vẹn cả hai trận vòng bảng, qua đó cho thấy vai trò ổn định trong đội hình của U23 Nhật Bản.
Trước giải đấu này, Yuto Ozeki từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ U18, U19 và U20 Nhật Bản. Anh cũng đã có thời điểm được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Nhật Bản, dù chưa ra sân thi đấu chính thức.
Yuto Ozeki sinh ngày 6/2/2005 tại Kawasaki (tỉnh Kanagawa). Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB Kawasaki Frontale và hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ozeki cao khoảng 1,78 m, thuận chân phải.
Bên cạnh thành tích thi đấu ấn tượng, Ozeki nhận được sự quan tâm nhất định từ người hâm mộ nhờ ngoại hình sáng, được nhiều fan nữ tìm kiếm sau mỗi trận đấu. Anh sở hữu mũi cao, đường hàm góc cạnh nam tính và nụ cười tỏa nắng.
Trên trang Instagram cá nhân với hơn 25.000 người theo dõi, cầu thủ này thường chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu và sinh hoạt thường ngày. Một số hình ảnh của anh cũng xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của nhãn hàng thời trang tại Nhật Bản.
