TikToker Trí Thịt Bòa và rich kid Hà My sau 1 năm cưới

Lễ ăn hỏi của cặp đôi được tổ chức tại nhà riêng vào tháng 7/2024. Đến tháng 12/2024, Trí Thịt Bòa và Hà My chính thức nên duyên vợ chồng trong lễ cưới diễn ra tại TP.HCM. Sau đó, cả hai tiếp tục tổ chức tiệc cưới lần hai vào tháng 1/2025 với sự tham dự của đông đảo bạn bè thân thiết.