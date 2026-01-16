Bố mẹ gán ghép, cô gái chốt cưới anh hàng xóm sau 3 ngày gặp mặt

Sống cách nhau chỉ 5 căn nhà nhưng chưa từng để mắt tới, Khánh Hòa bất ngờ lên xe hoa với anh hàng xóm sau vài ngày làm quen nhờ bố mẹ se duyên.

Quen nhau vỏn vẹn 5 ngày, Khánh Hòa (sinh năm 2004) và chồng (sinh năm 2002) quyết định tiến tới hôn nhân nhờ bố mẹ hai bên gán ghép.

Khi Hòa tình cờ để lại bình luận dưới một bài viết trên mạng xã hội, chuyện tình độc lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Không ít người tỏ ra bất ngờ trước quyết định "nhanh như chớp", trong khi số khác cho rằng đây là duyên số hiếm gặp.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Khánh Hòa cho biết cô và chồng sống cách nhau đúng 5 căn nhà, nhưng trước đó chưa từng để ý đến nhau.

“Nhà gần thế mà tôi không biết anh là ai. Gần đây mới biết hồi nhỏ anh từng sang nhà tôi vì liên quan tới công việc”, cô kể.

Khánh Hòa khiến nhiều bạn bè bất ngờ khi "chốt đơn" đám cưới quá nhanh.

Cách đây vài tháng, bố mẹ chồng của Hòa xin số điện thoại của cô cho con trai thông qua một người họ hàng. Sau vài lần nhắn tin qua lại, đôi trẻ có cơ hội gặp mặt trực tiếp.

“Nhắn tin được 2 ngày thì anh lên nhà tôi chơi. Đến hôm thứ 3 gặp mặt là anh hỏi cưới luôn”, Hòa nói.

Quyết định đến nhanh đến mức cô gái sinh năm 2004 thừa nhận bản thân chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho hôn nhân. Cô chưa tìm hiểu rõ tính cách, gia đình hay cuộc sống của người đàn ông sắp trở thành chồng mình.

“Tôi chưa tìm hiểu gì cả, tính cách hay hoàn cảnh gia đình anh như thế nào tôi cũng chưa biết. Nhưng tôi nhắm mắt cưới luôn”, Hòa chia sẻ.

Theo lời Khánh Hòa, thời điểm đó cô cũng được nhiều người hỏi cưới nhưng không có ai khiến cô cảm thấy phù hợp. Khi gia đình hai bên đồng thuận, cô chọn cách tin vào sự sắp đặt.

Trong khi đó, chú rể cho biết anh đã để ý cô hàng xóm từ rất lâu, dù cả hai không có nhiều tiếp xúc.

Dù cưới gấp, Khánh Hòa vẫn cảm thấy tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân.

Lễ ăn hỏi của Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 7/10/2025, khiến nhiều người xung quanh không khỏi bất ngờ vì tốc độ “chốt đơn” quá nhanh.

Hòa cho biết bản thân có niềm tin vào chồng hiện tại, đặc biệt là sự đồng thuận của hai bên gia đình. Vì nhà cũng gần nên hai bên thông gia hiểu về nhau khá kỹ càng. Cô càng hạnh phúc hơn vì từ ngày cưới tới giờ luôn được chồng chiều chuộng, thương yêu, bố mẹ chồng yêu quý con dâu.

Dưới phần chia sẻ của Khánh Hòa, tài khoản Thanh Dung cũng để lại bình luận: "Mình quen 2 tháng là cưới. Bạn bè ai cũng ngỡ ngàng tưởng cưới chạy bầu nhưng mình tin đó là duyên số". Trong khi đó tài khoản Nguyễn Hoa cũng tâm sự "yêu nhanh cưới vội" sau 3 tháng quen nhau: "Mình quen qua mạng xã hội, 1 tuần ra mắt nhà trai, 1 tháng đăng ký kết hôn và giờ vẫn hạnh phúc".