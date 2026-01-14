Đi ăn cưới hàng xóm, 4 năm sau cô gái thành con dâu

Từng là khách mời trong đám cưới của mẹ chồng 4 năm trước, Huỳnh Như sau đó cưới con trai của bà.

Huỳnh Như chụp ảnh cùng mẹ chồng trong ngày cưới của mình.

Tháng 5/2025, đám cưới của Huỳnh Như và Minh Hiếu diễn ra tại Tây Ninh. Trong ngày trọng đại, mẹ chồng nắm tay Như dặn dò: "Con cứ coi mẹ như mẹ ruột, đừng sợ chuyện làm dâu".

Khoảng 2 tuần sau lễ cưới, cả gia đình ngồi lại xem album ảnh. Mẹ chồng mở những tấm hình cũ, còn Như lấy điện thoại cho mẹ xem loạt ảnh chụp chung của hai người. Khi lật đến một bức ảnh chụp từ 4 năm trước, mẹ chồng bật cười vì nhận ra ngày ấy Như là khách dự đám cưới của mình.

"Không ngờ 4 năm trước tôi ăn cưới mẹ chồng, bây giờ tôi lại là con dâu của mẹ", Huỳnh Như chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo Như, cô dự đám cưới của mẹ chồng vào cuối năm 2021 với tư cách là hàng xóm của chú rể. Mẹ chồng cô tái hôn vì cuộc hôn nhân trước không có tiếng nói chung.

Huỳnh Như (áo trắng, bên phải) trong đám cưới mẹ chồng năm 2021.

Sau đó, con trai của bà (tức chồng Như) chuyển về sống cùng mẹ tại cùng khu xóm. Đường tới nhà Hiếu phải ngang qua nhà Như. Từ đó, hai người gặp nhau thường xuyên, rồi quen biết, nói chuyện và dần nảy sinh tình cảm.

"Có hôm xe tôi hư, anh Hiếu ngỏ lời chở giúp. Từ hôm đó, chúng tôi đi học chung. Rồi không biết từ lúc nào cả hai lại thương nhau", Như kể.

Trong mắt Như, chồng là người sống rất tình cảm: "Nếu anh Hiếu có 10 thì anh cho tôi 10. Chỉ cần tôi thích, tôi cần là anh ấy làm".

Ngày 12/1, Huỳnh Như đăng lại những hình ảnh cũ, gồm cả ảnh đám cưới của mẹ chồng năm xưa và ảnh cưới của chính mình, lên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng gây chú ý, thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

Nhiều người vừa bất ngờ vừa thích thú: "Bất ngờ quá, trend này ai làm lại nữa không?", một tài khoản bình luận. "Tôi hốt được con dâu trong chính hôn lễ của mình", người khác đùa vui.

Chia sẻ thêm về khoảnh khắc bất ngờ trở nên xu hướng, Như nói cô không hề nghĩ câu chuyện đời mình lại được lan tỏa. "Bình thường tôi cũng hay đăng mấy clip cho vui, không nghĩ lần này lại được mọi người quan tâm nhiều đến vậy", cô nói.

Đám cưới của Huỳnh Như và Minh Hiếu diễn ra ở Tây Ninh vào tháng 5/2025.