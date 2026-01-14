Cô gái Huế qua đời trước ngày cưới nửa tháng, hôn phu xót xa tiễn biệt

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng là đến ngày cưới, Hiếu không may qua đời ở tuổi 24 vì căn bệnh lupus ban đỏ, khiến nhiều người xót thương.

Trí Cường và Hoàng Hiếu chụp ảnh cưới.

Trước hôn lễ chưa đầy nửa tháng, Hồ Thị Hiếu (sinh năm 2002, TP Huế) mãi ra đi. Bức ảnh cưới lẽ ra sẽ được treo trong ngày hạnh phúc, lại được đặt trên cỗ xe đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho chồng sắp cưới Bùi Trí Cường (sinh năm 2002, Thanh Hóa).

Khoảng 3 ngày sau khi hôn thê mất, Cường đăng lên mạng xã hội dòng chia sẻ dài khiến người xem không cầm được nước mắt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Cường cho biết khoảng 4h45 sáng 5/1, Hiếu bất ngờ sốt cao, người nóng ran. Khi đó, Hiếu đang nằm điều trị tại bệnh viện, nhưng tình trạng đột ngột chuyển biến xấu rất nhanh.

"Bác sĩ nỗ lực ép tim, hô hấp nhân tạo nhưng cô ấy không qua khỏi", anh xót xa nhớ lại.

Cường và Hiếu quen biết nhau từ năm 2020 và dự định về chung nhà vào đầu năm 2026.

Hiếu được chẩn đoán mắc lupus ban đỏ, một bệnh tự miễn nguy hiểm. Cô phát hiện bệnh từ tháng 5/2025 và từng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ban đầu, gia đình được thông báo là bệnh về khớp đớp tim, đến khi cô mất mới biết chính xác là lupus ban đỏ biến chứng nặng.

"Có những ngày cô ấy khỏe như bình thường, nhưng có những ngày yếu đến mức không đi nổi. Trước khi mất, cô ấy vẫn nói chuyện bình thường, chỉ mong khỏe lại để kịp làm đám cưới", Cường kể.

Cường và Hiếu quen nhau từ năm 2020 qua một tựa game nổi tiếng, chơi chung rồi thành bạn thân. Tháng 7/2024, Cường sang Đài Loan (Trung Quốc) xuất khẩu lao động. Sau đó, ngày 19/3/2025, cả hai chính thức tìm hiểu nhau.

Trong thời gian yêu xa, cặp đôi thường xuyên gọi video cho nhau. Ngày sinh nhật của Hiếu, Cường mua cả một con gấu bông cỡ lớn để tặng cô.

Cường và Hiếu quen nhau qua game, từng có thời gian yêu xa.

Ngày Hiếu qua đời, gia đình hai bên bàng hoàng. Cường gần như sụp đổ bởi còn biết bao nhiêu dự định, ước mơ còn đang dang dở. "Chúng tôi đã lên lịch ngày 24/1 làm lễ nạp tài và 28/1 cưới ở biển Hải Tiến (Thanh Hóa)", anh chia sẻ.

Cường quyết định dùng chính bức ảnh cưới của hôn thê đặt lên xe tang. Bởi đó là cách tiễn đưa người sắp trở thành vợ mình trọn vẹn nhất có thể, như một đám cưới chưa kịp diễn ra.

"Chỉ còn 2 tuần nữa là cưới, Hiếu mong về chung nhà với tôi từ lâu", anh chia sẻ.

Cường nói điều khiến anh day dứt nhất là đã không về nước sớm hơn.

"Vì lo kiếm tiền cho gia đình và cho vợ sắp cưới, tôi cố ở lại làm thêm. Nếu quay lại được, tôi ước được về sớm hơn để ở bên cô ấy nhiều hơn", anh bộc bạch, bày tỏ ước mong hôn thê ở một nơi không còn đau đớn, không còn vướng bận.