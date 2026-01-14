Tài xế xe buýt TP.HCM đột quỵ khi đang lái xe

Nam tài xế xe buýt tại TP.HCM đột quỵ khi đang lái xe sáng 14/1. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, người này không qua khỏi.

Tài xế xe buýt đột quỵ khi đang lái xe ở TP.HCM Sáng 14/1, nam tài xế xe buýt trên tuyến trợ giá ở TP.HCM bất ngờ đột quỵ trong lúc điều khiển phương tiện, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Xác nhận với Tri Thức - Znews chiều 14/1, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 6h31 sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines và dữ liệu theo dõi hành trình phương tiện, chiếc xe buýt mang biển số 50E-208.91 đang hoạt động trên tuyến có trợ giá số 85 (Bến xe An Sương - Khu công nghiệp Nhị Xuân), do FUTA Bus Lines đảm nhận.

Khi xe lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa, tài xế C.M.T. (sinh năm 1984) bị đột quỵ trong lúc đang điều khiển phương tiện.

"Ngay khi phát hiện sự việc, nhân viên phục vụ trên xe đã nhanh chóng tắt khóa điện, giữ an toàn cho phương tiện và phối hợp đưa lái xe đi cấp cứu", đại diện Trung tâm thông tin.

Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, tài xế C.M.T. đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện.

Do sự cố xảy ra đột ngột, xe buýt chỉ va quẹt nhẹ vào dải phân cách, không gây thương tích cho hành khách trên xe cũng như những người tham gia giao thông xung quanh.

Sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và đơn vị vận hành đã kịp thời phối hợp xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức giải tỏa phương tiện theo đúng quy định.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình lái xe C.M.T. Đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm và phản ứng nhanh của nhân viên phục vụ trên xe buýt, góp phần hạn chế hậu quả của sự cố", đại diện Trung tâm cho biết thêm.