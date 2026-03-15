Người đàn ông kéo lê rắn hổ mang đến trạm xá sau khi bị cắn

Sau khi bị rắn hổ mang cắn, ông Tranh liều mình kẹp con rắn mang đến trạm y tế. Hiện nạn nhân được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp nhưng vẫn tỉnh táo.

Người đàn ông kéo rắn hổ mang đến trạm y tế Clip người đàn ông kẹp theo rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng thu hút nhiều sự chú ý. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đang điều trị tại phòng hồi sức.

Ngày 15/3, đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông kéo lê con rắn hổ mang sau khi bị cắn tại Đà Nẵng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Vỹ Nguyễn (quê ở xã Đại Lộc, Đà Nẵng), chủ nhân đoạn clip, cho biết nạn nhân tên Tranh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau sự việc.

Theo anh Vỹ, hiện ông Tranh đang được chuyển vào phòng hồi sức của bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam để theo dõi do xuất hiện tình trạng suy hô hấp sau khi bị rắn độc cắn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn tỉnh táo và đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Con rắn cắn người đàn ông. Ảnh: NVCC.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm theo con rắn hổ mang sau khi bị nó tấn công. Nhiều người cho rằng chính con vật này khiến ông Tranh mất một tay. Tuy nhiên, anh Vỹ cho biết nạn nhân bị cụt một cánh tay từ trước, không phải tự cắt tay sau khi bị rắn cắn như một số thông tin lan truyền trên mạng.

Anh Vỹ cho biết thêm con rắn hổ mang dài khoảng 2 m, được cho là bị nước lũ cuốn trôi về khu vực nhà dân, sau đó làm ổ và sinh nở. Trong lúc sinh hoạt, ông Tranh không may chạm phải con rắn và bị cắn.

Sự việc khiến nhiều người chú ý trên mạng xã hội, đồng thời cũng là lời cảnh báo về nguy cơ rắn độc xuất hiện tại khu dân cư, đặc biệt sau những đợt mưa lũ khi môi trường sống của chúng bị xáo trộn.