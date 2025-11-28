Cảnh rắn cạp nong dài 2 m bò sát giường mẹ con ở TP.HCM

Đang ngủ cùng con trai và mẹ, chị Thu Nhân hoảng hốt tỉnh giấc khi phát hiện con rắn độc đang trườn bò ngay sát tấm đệm.

Thót tim trước khoảnh khắc rắn bò vào phòng ngủ Gần 4h sáng, một con rắn cạp nong dài gần 2 m bò vào phòng ngủ của gia đình chị Thu Nhân ở TP.HCM. May mắn, chị phát hiện và xử lý kịp thời.

Đoạn video dài 1 phút 37 giây ghi lại khoảnh khắc một con rắn dài ngọ nguậy sát tấm đệm - nơi 2 người phụ nữ và 1 em bé đang ngủ - khiến cộng đồng mạng không khỏi rùng mình.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thu Nhân (27 tuổi, xã Hiệp Phước, TP. HCM) xác nhận mình chính là nhân vật trong clip. Chị kể ngày 24/11, gần 4h sáng, sau khi trở mình kiểm tra tư thế ngủ của con trai, chị quay sang định ngủ tiếp thì phát hiện một bóng đen đang bò trên sàn.

"Tôi vốn bị cận nên ban đầu không nhìn rõ, phòng lại tối nên phải nhìn đi nhìn lại mới biết đó là rắn", chị hãi hùng nhớ lại.

Dù hoảng sợ, chị Nhân vẫn cố giữ bình tĩnh, không dám la lớn vì sợ con rắn sẽ kích động, tấn công cả 3 người. Chị khẽ đánh thức mẹ rồi cùng lùi vào một góc, lấy điện thoại gọi chồng và anh trai vào xử lý.

"Con rắn hiện đã được tiêu huỷ, nhưng tôi vẫn còn ám ảnh tâm lý, suốt mấy đêm nay tôi không ngủ yên, cứ giật mình tỉnh giấc nhìn quanh phòng xem có rắn không", chị Nhân nói.

Tay chị Thu Nhân gần chạm vào con rắn nhưng may mắn không bị cắn.

Chị Nhân cho biết con rắn dài gần 2 m, là rắn cạp nong - một loài cực độc với thân có các khoang đen vàng xen kẽ, sống lưng nhô cao và phần đuôi tròn. Đây là loài thường sống đơn lẻ và chủ yếu hoạt động về đêm.

“Tôi không rõ nó chui vào nhà từ lúc nào, có lẽ đã ở đó từ trước. May mà tôi phát hiện kịp, chứ không thì hậu quả khó mà tưởng tượng”, chị chia sẻ.

Theo chị, phòng ngủ chỉ có cửa chính và tối đó đã khóa cẩn thận, ngoài ra không có cửa sổ hay ô thông gió. Nhà nằm trong khu dân cư đông đúc, không hề giáp vườn hay bụi rậm, hai bên lại áp sát tường hàng xóm.

"Nhà tôi chỉ mới sửa sang khoảng một tháng, đã dọn dẹp sạch sẽ. Tôi đã kiểm tra mọi ngõ ngách quanh nhà nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được nơi rắn bò vào", chị Nhung bộc bạch.

Sau sự việc, mỗi tối trước khi đi ngủ, chồng chị Nhung đều kiểm tra kỹ càng phòng ốc. Nhà chị cũng tổng vệ sinh, vứt bỏ những đồ dùng không cần thiết để đảm bảo thông thoáng, đồng thời mua thêm chai xịt khử mùi.

"Nhà tôi có con nhỏ nên luôn vướng mùi sữa, tôi đọc bình luận thấy nhiều người nói rắn thích mùi này nên phải khử cẩn thận, tránh xảy ra trường hợp tương tự", chị nói.

Ngày 26/11, chị Nhung đăng video ghi lại cảnh con rắn bò vào phòng lên mạng xã hội để cảnh báo các gia đình khác. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, với hơn 1.000 bình luận.

"Nên kiểm tra máy lạnh thường xuyên, hôm trước nhà tôi dưới quê cũng có rắn từ máy lạnh ra và bồn cầu chui lên", "Xem mà nổi da gà luôn", "Nhìn qua màn hình mà bủn rủn cả tay chân. May mắn cho cả nhà quá", một số cư dân mạng để lại lời nhắn.