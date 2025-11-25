Dậy từ 2h sáng, luộc 25.000 quả trứng gửi bà con vùng lũ

Suốt 3 ngày, căn nhà của Kim Huệ (Khánh Hòa) sáng đèn từ sớm, nhộn nhịp người luộc trứng, chia phần để gửi cho những người dân đang ở vùng cô lập.

Kim Huệ luộc hơn 25.000 quả trứng trong gần 4 ngày, gửi tới bà con vùng lũ.

Trong những ngày ngập lụt lịch sử, Trần Thị Kim Huệ (sinh năm 2000, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa) may mắn khi khu nhà ở vị trí cao, ảnh hưởng không quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh nhiều người dân địa phương chật vật, lòng chị như lửa đốt. Tối 20/11, bàn bạc nhanh với mẹ, bà Trần Thị Thu, Huệ đăng bài thông báo trên trang cá nhân, cho biết sẽ luộc trứng để gửi cho những người đang ở vùng cô lập.

"Tôi thấy nhiều người ủng hộ mì tôm, nhưng không phải ai cũng có nước sôi hay nồi để nấu, cơm thì dễ bị thiu nên tôi nghĩ trứng luộc vừa chắc dạ, vừa dễ bảo quản, vận chuyển sẽ hữu dụng", Huệ nói với Tri Thức - Znews.

Sẵn nhà bán trứng gà ta, Huệ tận dụng luôn để chuẩn bị những mẻ đầu tiên. Biết tin, nhiều người quen của chị, mạnh thường quân cũng nhanh chóng ủng hộ tiền mua nguyên liệu.

Ngày đầu tiên (21/11), mẹ con Huệ luộc được 5.000 quả, hai ngày tiếp theo lần lượt 8.120 và 9.800 quả. Sáng 24/11, có hơn 3.000 tiếp tục được gửi đi.

Trứng được chia thành từng hộp 3-5 quả kèm muối tiêu.

Ban đầu, Huệ chia thành từng túi 5 quả kèm gói muối tiêu, sau đó nhận thấy nhu cầu quá cao, chị chia thành từng túi 3 quả, kết hợp đóng gói kèm nhu yếu phẩm của các đoàn mạnh thường quân khác.

"Tôi vừa sinh con được 5 tháng nhưng may mắn em bé ngoan, ít quấy nên có thể tham gia hoạt động. Một số hàng xóm xung quanh nghe tin cũng tới phụ rất nhiệt tình", chị kể.

Suốt 3 ngày, từ khoảng 2h sáng, căn nhà của mẹ con Huệ đã sáng đèn, 4 chiếc nồi lớn liên tục đỏ lửa. Để trao tận tay người cần kíp, Huệ liên hệ các đoàn cứu trợ đi Cam Phước, Diên Khánh, Khánh Sơn, Phú Yên, hỏi số lượng dân làng để chia phần.

Ngoài trứng, Huệ còn kêu gọi được thêm 150 thùng nước suối, vài chục thùng mì tôm và sữa.

"Có hôm mệt quá, tôi gửi trứng xong mà ngủ luôn quên cả cơm. Nhưng nhìn thấy những bức ảnh mạnh thường quân gửi về, bà con nhận trứng và ăn ngon là tôi thấy vui lắm", chị bày tỏ.