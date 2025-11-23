Hàng xóm đập cửa lúc 1h30, cứu cả gia đình đang ngủ khỏi lũ quét

Nghĩ lại tình huống nguy cấp, Quang Hiệu (Đà Nẵng) không dám tưởng tượng người thân sẽ ra sao nếu không được hàng xóm kịp thời báo tin để di tản.

Đập cửa nhà hàng xóm giữa đêm để báo tin chạy lũ Phát hiện lũ quét, anh Tèo (Đà Nẵng) vừa báo tin, vừa giúp nhiều gia đình hàng xóm chạy lũ rạng sáng 18/11.

"Dậy, dậy đi. Nước đến nhà rồi". "Mở cửa ra. Nhanh lên".

Khoảng 1h30 sáng 18/11, bà Nguyễn Thị Hoa, sống tại tổ K25, xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng, cùng con trai Nguyễn Văn Linh giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng đập cửa, hét lớn của người hàng xóm tên thường gọi là Tèo (37 tuổi, dân tộc Ca Dong).

Ngay khi mở cửa, hai mẹ con hoảng hốt khi phát hiện dòng nước lũ đang tràn về mạnh, đã ngập khắp sân nhà. Bà Hoa không kịp nghĩ nhiều, chỉ kịp chạy vào phòng lấy túi giấy tờ quan trọng, kéo theo đứa cháu ngoại 5 tuổi lao ra cửa.

Khi đó, vừa phụ bà Hoa bế cháu nhỏ, anh Tèo vừa trấn an, soi đường cho gia đình hàng xóm. Khi nhóm người ra đến con đường trước nhà, dòng nước cuồn cuộn đã dâng quá đầu gối người lớn.

May mắn, gia đình bà Hoa cùng nhiều người trong xóm kịp chạy lên ngọn đồi cao cách đó vài chục mét lánh nạn an toàn. Đến khoảng 2h, bà mới hoàn hồn gọi cho vợ chồng con gái, khi đó đang túc trực ở bệnh viện chăm sóc người con út bị ốm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quang Hiệu (sinh năm 1987, con rể bà Hoa) vẫn chưa thể quên cảm giác thót tim khi nghe tin nhà bị lũ quét kéo qua.

"Nước lên nhanh theo từng phút, tình huống thực sự nguy hiểm. Ở nhà, em vợ tôi có vấn đề sức khỏe nên hơi chậm chạp, không thể ứng biến hay hỗ trợ hai bà cháu nhiều", anh nói.

Xe tải, xe máy của gia đình Quang Hiệu bị lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Quang Hiệu cho biết gia đình anh Tèo là hộ sống gần sông nhất nên sớm phát hiện dòng nước lũ. Ngoài gia đình Hiệu, anh liên tục gõ cửa, báo tin cho nhiều hàng xóm khác trong khu để kịp di tản.

Chia sẻ thêm về người hàng xóm tốt bụng, Quang Hiệu nói hoàn cảnh gia đình anh Tèo khá khó khăn, thường xuyên được bà con làng xóm đùm bọc, giúp đỡ. Đổi lại, anh cũng sống hòa đồng, hay hỗ trợ lại mọi người khi có thể.

Đến sáng sớm cùng ngày, lũ đã gây ngập trong nhà Quang Hiệu khoảng 1,5 m, dòng nước chảy xiết thậm chí cuốn trôi, làm hư hỏng 1 chiếc xe tải, 4 chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng của gia đình, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Đến cuối ngày khi nước bắt đầu rút, vợ chồng anh mới có thể trở lại tiếp cận nhà, bắt đầu dọn dẹp.

Quang Hiệu cho biết từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng thấy địa phương trải qua tình huống nào nghiêm trọng, nguy hiểm đến vậy. Nghĩ lại, anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu người nhà không được hàng xóm báo tin.

"Lần này, gia đình chúng tôi thực sự mang ơn anh ấy", Hiệu chia sẻ.

