Cảnh người đàn ông phá ngói cứu gia đình mắc kẹt trong nhà ngập nước

Ngày 20/11, tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nước dâng cao đến mái nhà. Không ngại hiểm nguy, ông Đỗ Văn Minh chèo ghe đến từng hộ xem xét tình hình, giải cứu 20 người bị mắc kẹt.

Khoảnh khắc người đàn ông dỡ ngói cứu người gây xúc động mạnh Giữa dòng nước lũ đục ngầu, ông Đỗ Văn Minh chèo ghe đến từng nhà, dỡ ngói tìm người cần giúp đỡ và đưa họ thoát khỏi những căn nhà đã ngập đến mái.

Khoảng 5h30 sáng 20/11, anh Đỗ Văn Minh (41 tuổi) chèo chiếc ghe mượn của người cháu trong xóm, lao ra dòng nước lũ đang cuộn xoáy để cứu người. Đêm 19/11, nước sông Bàn Thạch dâng nhanh khiến khu phố Cảnh Phước, phường Đông Hòa gần như bị cô lập hoàn toàn. Nhiều người dân không kịp sơ tán, mắc kẹt trong những căn nhà nước đã ngập đến mái.

“Nghe tiếng bà con kêu cứu, tôi sốt ruột nên vừa hửng sáng là đi liền, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều”, anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

'Người hùng' trong vùng lũ

Theo anh Minh, cả khu phố khi đó chìm trong biển nước đục ngầu, chỉ còn nhìn thấy mái ngói, bờ tường hay cột điện nhô lên. Có đoạn nước xoáy mạnh, chiếc ghe nhỏ chỉ cần chao nhẹ là có thể bị cuốn đi.

Điểm đến đầu tiên của anh Minh là căn nhà xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Tại đây, anh leo lên mái, dỡ từng lớp ngói và cứu được hai người bị kẹt trong ngôi nhà. Chèo thêm một đoạn, anh phát hiện một thanh niên bị lật ghe, đang cố bám trụ để chờ người ứng cứu.

“Nước đoạn đó xoáy mạnh lắm, tôi phải bám vào một gốc cây gần nửa tiếng mới chèo qua cứu cậu thanh niên kia được”, anh nhớ lại.

Hình ảnh anh Minh leo lên mái nhà. Ảnh cắt từ clip.

Hôm đó, anh Minh chèo ghe quanh xóm từ sáng đến chiều. Ở đâu có người kêu cứu, anh đều ghé đến giúp đỡ. Buổi trưa, anh chỉ kịp ăn vội gói mì tôm rồi lại tiếp tục. Chỉ với chiếc ghe nhỏ, anh đã cứu được khoảng 20 người và đưa họ về căn nhà cao nhất trong khu trú tạm.

"Thấy mọi người an toàn là tôi mừng trong lòng rồi, không cần trả ơn gì", anh Minh nói.

Chị Võ Thị Thơ (42 tuổi, vợ anh Minh) vẫn còn hồi hộp khi nhớ lại cảnh chồng lao vào dòng nước đang chảy xiết.

“Tôi đứng trên gác thượng nhìn chồng mà bủn rủn cả tay chân. Ai cũng cản nhưng anh ấy vẫn quyết đi. Khi thấy chồng cứu được người và an toàn trở về, tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, chị kể.

3 người thay nhau mặc một chiếc quần jeans

Suốt 4 ngày lũ, nhiều người dân trú ở căn nhà lầu cao nhất trong xóm để đảm bảo an toàn. Tại đây, họ chia nhau từng miếng cơm, gói mì, hũ mắm để lót dạ qua ngày. Những khi hết nước uống, anh Minh lại chèo ghe đi mua về cho bà con.

"Nước ngập sâu đến mức chúng tôi không thể ngờ tới, không kịp chuẩn bị gì, đến áo quần cũng không, chỉ có một chiếc quần jeans mà nhà tôi 3 người thay nhau mặc cho ấm", chị Thơ kể.

Khu phố Cảnh Phước, phường Đông Hòa ngập sâu. Ảnh cắt từ clip.

Đến ngày 25/11, nước đã rút, gia đình anh Minh trở về dọn dẹp nhà cửa. Nước ngập sâu, đồ đạc trong nhà bị nhấn chìm, hư hại. Tuy nhiên, "còn người là còn của", vợ chồng anh vẫn cố gắng lạc quan trước nghịch cảnh.

Khi video anh Minh chèo ghe đi cứu người được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần dũng cảm và lòng tốt bụng của anh. Kim Tuyền (27 tuổi) - quê khu phố Cảnh Phước, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM - cũng không khỏi xúc động.

"Là người con xa quê, nhìn những hình ảnh này tôi khó kìm lòng được. Tôi rất cảm phục vì chú Minh hoàn toàn có thể ở yên trong nơi an toàn nhưng giữa lúc nguy cấp, chú lại nghĩ đến việc có ai đó đang cần giúp", cô nói, giọng run run.

​Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Đắk Lắk, trận lũ vừa qua cao hơn 1,5 m so với mức lũ lịch sử năm 1993, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản trên địa bàn. Toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích.

Mưa lớn kéo dài liên tục 9 ngày trên diện rộng kết hợp địa hình ngắn - dốc khiến lũ tập trung nhanh. Đỉnh lũ trùng thời điểm triều cường dâng và nhiễu động gió Đông mạnh làm mất khả năng thoát nước tự nhiên ra biển, gây ngập sâu và kéo dài.