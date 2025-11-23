Em bé chào đời ngay tại khách sạn sơ tán lũ ở Nha Trang

Tại một khách sạn được dùng làm nơi tạm trú cho hàng trăm người dân vùng ngập lụt ở Nha Trang, các bác sĩ vừa kịp thời hỗ trợ và đỡ đẻ thành công cho một sản phụ.

Tối 22/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, ê-kíp y bác sĩ của bệnh viện đã hỗ trợ và đỡ đẻ thành công cho một sản phụ ngay tại khách sạn Olympic tại số 8 Phan Bội Châu, phường Nha Trang. Khách sạn này đang được trưng dụng làm điểm tạm trú cho hơn 200 người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Em bé chào đời khỏe mạnh tại điểm tránh trú trong mùa mưa lũ ở Nha Trang.

"Đây là một trong những trường hợp đặc biệt trong những ngày mưa lũ phức tạp, khi lực lượng y tế phải ứng trực lưu động để đảm bảo an toàn cho người dân", đại diện bệnh viện chia sẻ.

Trước đó, khoảng 13h30 chiều cùng ngày, một sản phụ đang sơ tán tại khách sạn bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Trước tình huống khẩn cấp, quản lý khách sạn đã lập tức liên hệ với bệnh viện để nhờ hỗ trợ.

Ngay khi nhận được thông tin, đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai quy trình chuyên môn và đỡ đẻ an toàn cho sản phụ ngay tại khu vực lưu trú. Em bé chào đời khỏe mạnh, sau đó cả mẹ và con đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để các bác sĩ tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe.