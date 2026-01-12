Động thái lạ của Phạm Thoại

Sau thời gian im ắng vì loạt lùm xùm, Phạm Thoại bất ngờ xóa/ẩn toàn bộ nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Phạm Thoại từng chia sẻ hình ảnh gầy gò sau thời gian liên tục vướng ồn ào. Ảnh: Phạm Thoại/Facebook.

Ngày 12/1, nhiều dân mạng bất ngờ khi phát hiện tài khoản TikTok 5,7 triệu follow của Phạm Thoại không còn hiển thị bất kỳ video nào.

Trong khi đó, trang Facebook có tick xanh với hơn 880.000 lượt theo dõi cũng "sạch" nội dung, thậm chí ảnh đại diện, ảnh bìa tài khoản này cũng bị xóa. Tương tự, trang Instagram 93.000 người theo dõi cũng được Phạm Thoại chuyển về chế độ riêng tư, xóa sạch bài đăng.

Sau thời gian im ắng trên mạng xã hội, Phạm Thoại có động thái khiến nhiều người tò mò, khó hiểu. Lần cuối cùng anh đăng bài trên trang cá nhân là vào cuối tháng 10/2025, khi thông báo muốn thanh lý hoặc cho thuê xưởng phát trực tiếp tại phường An Lạc (TP.HCM).

Thời điểm đó, Phạm Thoại cho biết đang gặp khó khăn tài chính. Trong bài đăng được Nguyễn Tô Tấn Đạt (một người em thân thiết) đăng tải trên TikTok, xưởng livestream rộng khoảng 1.000 m2 được Phạm Thoại đầu tư hàng trăm triệu đồng.

Trước khi biến cố liên quan đến tiền từ thiện ập đến, Phạm Thoại xây dựng cơ sở này với mục đích đào tạo các bà mẹ bỉm sữa bán hàng trực tuyến trong thời gian nghỉ thai sản "hoàn toàn miễn phí". Khi đó, anh cho biết không có nhu cầu cho thuê mặt bằng này.

Phạm Thoại rao bán xưởng livestream hồi tháng 10/2025. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó vào cuối tháng 9/2025, Phạm Thoại lần đầu livestream sau nửa năm ở ẩn, nói về những ồn ào xoay quanh mình, đồng thời xin lỗi các bên liên quan. Anh còn chia sẻ nhiều hình ảnh cho thấy sự thay đổi ngoại hình của bản thân, trở nên tiều tụy, hốc hác hơn. Thậm chí, anh cho biết bản thân nhiều lúc "nhớ nhớ quên quên, kiểu mất trí nhớ".

Từ một TikToker có tiếng trong giới livestream, sự nghiệp của Phạm Thoại (sinh năm 1996) được cho "xuống dốc không phanh" sau khi liên tục dính bê bối. Bắt đầu từ ồn ào kêu gọi từ thiện cho mẹ con bé Bắp hồi tháng 2/2025, sau đó là "tự nhận" danh hiệu đại sứ Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX 2025) hồi tháng 7 cùng năm.

Đầu tháng 8/2025, Phạm Thoại nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Hà Nội vì Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.