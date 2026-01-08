Điều xảy ra với bà chủ tiệm xăm Mỹ ăn 1 kg thịt sống mỗi ngày

Ăn 1 kg thịt sống mỗi ngày, một phụ nữ Mỹ khiến bác sĩ phát hiện trong cơ thể cô tồn tại loại vi khuẩn kháng gần như mọi kháng sinh.

"Cái cảm giác xé thịt ra, rồi gân bật lên, rồi cả máu nữa. Tất cả đối với tôi đều rất tuyệt", Marshall nói. Ảnh: TLC.

Wendy Marshall, 28 tuổi, chủ một tiệm xăm hình tại bang Florida (Mỹ), có một thói quen đặc biệt là ăn 1 kg thịt sống mỗi ngày. Từ thịt bò xay, thịt bò miếng, thịt nguội cho đến các tảng thịt nguyên khối, cô đều ăn trực tiếp mà không qua chế biến.

Thói quen này khiến Marshall xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế My Strange Addiction (tạm dịch: "Nghiện lạ của tôi") của kênh TLC, đồng thời dẫn đến một phát hiện y khoa đáng chú ý: trong cơ thể cô tồn tại một chủng vi khuẩn E. coli ở ruột già đã thích nghi lâu dài và có khả năng kháng gần như toàn bộ kháng sinh.

Việc ăn thịt sống không hoàn toàn xa lạ trong nhiều nền văn hóa. Ở Ethiopia, vùng Bắc Cực hay trong ẩm thực châu Âu với các món như steak tartare hoặc carpaccio, thịt sống là món quen thuộc, theo New York Post.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo thịt sống có thể chứa nhiều vi khuẩn gây hại như salmonella, listeria, campylobacter, E. coli và các loại ký sinh trùng.

Trong chương trình, Marshall thậm chí bị quay cảnh lấy thịt bò xay sống trong túi xách ra ăn ngay tại tiệm làm móng. Người thợ làm móng quá ghê sợ nên từ chối phục vụ cô.

"Tôi biết ăn thịt sống không được xã hội chấp nhận. Mọi người nhìn tôi như người điên, có người còn buồn nôn. Nhưng tôi không quan tâm", Marshall thừa nhận.

Wendy Marshall ăn thịt sống tại tiệm làm móng khiến nhiều người kinh hãi. Ảnh: TLC.

Theo lời kể của Marshall, việc ăn thịt sống bắt đầu từ thời thơ ấu và gắn với người bà ngoại đã mất cách đây vài năm vì ung thư. Hai bà cháu thường vừa trò chuyện vừa ăn thịt sống, và thói quen này theo cô đến khi trưởng thành.

Bạn trai của Marshall là Robert không ăn thịt sống. Gia đình anh cũng phản đối gay gắt thói quen của cô.

Trong một buổi tiệc nướng tại nhà Marshall, khi cô cắn vào một miếng thịt bò sống, vợ của người em họ Robert phải thốt lên: "Tôi sắp nôn ra rồi. Thật khó chấp nhận khi có người ăn thịt sống ngay trên bàn ăn".

Sau đó, Marshall gặp y tá chuyên khoa Vanessa Cabrera để kiểm tra sức khỏe. Kết quả xét nghiệm phân cho thấy cô bị nhiễm E. coli mạn tính trong ruột già.

Cabrera giải thích rằng phần lớn E. coli là vô hại, nhưng một số chủng có thể gây bệnh nặng.

Điều đặc biệt là Marshall không hề có triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy hay sốt.

"Việc bạn không có triệu chứng cho thấy vi khuẩn đã ở trong cơ thể rất lâu và cơ thể bạn đã thích nghi với nó", Cabrera cho hay.

Nỗi ám ảnh về chế độ ăn uống của Marshall cũng gây khó chịu cho gia đình của bạn trai cô. Ảnh: TLC.

Bà cảnh báo rằng chủng vi khuẩn này có thể đã kháng gần như tất cả các loại kháng sinh. "Nếu bạn mắc thêm bệnh gì khác trong khi đang mang vi khuẩn này, việc điều trị bằng kháng sinh sẽ rất khó khăn".

Sau khi biết kết quả, Marshall cho biết cô sẽ không ăn thịt bò xay sống nữa, chỉ ăn thịt sống từ nguồn được kiểm soát tốt hơn và giảm tần suất. Cô thừa nhận thông tin về vi khuẩn kháng thuốc khiến cô lo lắng, nhưng cũng nói rằng bản thân chưa từng có triệu chứng bất thường nào.

Hiện tại, Marshall cho biết cô không còn ăn thịt bò xay sống như trước, song cũng không loại trừ khả năng sẽ ăn lại trong tương lai.

Cô cho biết bản thân không cảm thấy bất kỳ triệu chứng gì: "Ngoài chẩn đoán trên giấy, tôi không có triệu chứng gì cả. Gia đình tôi ăn thịt sống từ lâu rồi và chúng tôi không tin là sẽ có chuyện gì xảy ra".